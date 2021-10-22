AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 AÖL sınav tarihleri belli oldu!

Eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrencilerin gündeminde yer alan AÖL sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları için giriş belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Açık Öğretim Lisesi 2021 AÖL sınav tarihleri ve bilgiler.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?
AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.
KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUYOR?
Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir. Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.