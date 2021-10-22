Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arka Sokaklar 600.bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 22:57

Arka Sokaklar 600.bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm izle!

Arka Sokaklar 600.bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm izle!

Kanal D ekranlarına Cuma akşamları gelen Arka Sokaklar son bölümü izlemek isteyenler “Arka Sokaklar 600.bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm izle!” araştırmaları yapıyor. Dizinin son bölümünde; Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Bu başlık altından, Arka Sokaklar izleme linki ve bölüm özetine ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar izle! Her hafta Cuma akşamı Kanal D ekranlarına gelen Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur. Öte yandan; Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır. Bu başlık altından, Arka Sokaklar 600.bölüm izleme linki ve özet bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (600.BÖLÜM)

Mesut, gözaltına alınıyor! Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır. Harun, Hamit tarafından kaçırılmıştır…

Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa'ya göndermek için Harun'u kullanır. Harun, Hamit'in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye'ye getirir.

Ekibimiz, Kerim Aslan ve Vildan'ın peşini bırakmaz…

Adamları tek tek yakalanan Kerim Aslan ve Vildan'ın amacı Ruslar ile son bir anlaşma yapmak ve işleri Esmer'e devredip ortadan kaybolmaktır. Esmer, hapishaneden çıktığı gibi Kerim Aslan ile anlaşır fakat onun için yaptığı bu anlaşmadan daha önemli bir konu vardır; içeriye düşmesini sağlayan Erman'ı ortadan kaldırmak…

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Esmer, eski ve güvenilir adamı Osman'ı tekrar yanında görmek ister. Osman, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile birlikte temiz bir başlangıç yapmış, taksi şoförlüğü ile geçimini sağlamaktadır. Osman, eski hayatına dönmek istemez fakat Esmer'in, Osman'dan vazgeçme niyeti yoktur.

Kerim Aslan ve Vildan, Ruslar ile yapacakları anlaşma için Antalya'ya gider. Hüsnü, Aslı ve Emre operasyon için Antalya'ya hareket eder. Antalya emniyet birimleri ile birlikte Ali'de operasyona katılır.

Leyla'nın kızı Suna'nın hastalığı giderek şiddetlenir…

Hakan'ın yardım tekliflerini kabul etmeyen Leyla, bir ailenin yanında hizmetçiliğe başlar. Suna'nın hastalığı hızla şiddetlenir. Çaresiz kalan Leyla, Hakan'dan yardım ister. Suna'nın acilen ameliyat edilmesi gerekmektedir, Leyla'nın acilen paraya ihtiyacı vardır. Bu sırada çalıştığı evde gerçekleşen hırsızlık olayı tüm şüpheleri Leyla'nın üstüne çeker.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Kritik MİT operasyonundan son dakika itirafı: MOSSAD'a bilgileri Zürih’te verdim
Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika haberi: Vitor Pereira'ya şok sözler! "Büyük takımın küçük hocasıysanız..."
KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? GSB 2021-2022 KYK burs başvuruları ile kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
İŞKUR personel ve memur alımı listesi 2021: İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
Son dakika haberi: Rus medyası Lokomotiv'i yerden yere vurdu Fatih Terim'i övdü! 'Yedeklerle çıktı ama...'
Erkan Özarman ahlaksız teklifi canlı yayında itiraf etti! BEST Model yarışmasında skandal üstüne skandal!
Son dakika haberi: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...
ARKADAŞINA GÖNDER
Arka Sokaklar 600.bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA