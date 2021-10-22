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Giriş Tarihi: 23.10.2021 00:23

Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarına Cuma akşamları gelen Arka Sokaklar dizisi son bölüm ile izleyicisi ile buluştu. Dizide Alp Korkmaz’ın canlandırdığı Ali karakterinin patlayan bomba sonrası öldüğü iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Son bölümde bazuka ile vurulan kişinin görüntüleri merak edilirken Rıza Baba’nın evine ulaşan haber ile Pınar’ın gözyaşlarına boğulması “Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?” sorularını akıllara getirdi. Peki; Arka Sokaklar Ali öldü mü, ne oldu? İşte yanıtı!

"Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?" sorularının yanıtları, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Son bölümde; patlayan bomba sonrası Rıza Baba'nın evine gelen acı haberin ardından Pınar'ın gözyaşlarına boğulması "Ali öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Arka Sokaklar Ali'nin akıbeti merak ediliyor…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır. Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur.

ARKA SOKAKLAR ALİ'YE NE OLDU?

Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır.

Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur. Ali çatışmada ağır yaralanır...

Arka Sokaklar Ali'nin akıbetinin ilerleyen bölümlerde belli olacağı tahmin ediliyor...

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Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?
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