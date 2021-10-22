"Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?" sorularının yanıtları, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Son bölümde; patlayan bomba sonrası Rıza Baba'nın evine gelen acı haberin ardından Pınar'ın gözyaşlarına boğulması "Ali öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Arka Sokaklar Ali'nin akıbeti merak ediliyor…
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır. Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur.
ARKA SOKAKLAR ALİ'YE NE OLDU?
Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır.
Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur. Ali çatışmada ağır yaralanır...
Arka Sokaklar Ali'nin akıbetinin ilerleyen bölümlerde belli olacağı tahmin ediliyor...