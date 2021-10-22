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Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:53

Beşiktaş'ın acil çıkış yolu derbi zaferi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ın acil çıkış yolu derbi zaferi

Beşiktaş, Galatasaray’la oynayacağı maçı dönüm noktası olarak görüyor. Önce Başakşehir, ardından Sporting yenilgileriyle sarsılan siyahbeyazlılarda olağanüstü hal ilan edildi. Sergen Yalçın, hem mental hem de taktik açıdan talebelerini kritik karşılaşmaya hazırlıyor.

Milli ara sonrası ligde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan, ardından salı günü evindeki Devler Ligi mücadelesinde Sporting'e 4-1'lik tarihi bir skorla boyun eğen Beşiktaş, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Teknik heyet, futbolcular, yönetim ve camia pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisini acil çıkış yolu olarak görüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcuları hem mental hem de taktik açıdan kritik sınava hazırlamak için yoğun çaba harcıyor.

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Ligde G.Saray'dan sonra Hatayspor ve Trabzonspor'la iki önemli karşılaşmaya daha çıkacak olan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Batshuayi ve Ghezzal gibi oyuncularından önemli performans beklentisi içerisinde. Beşiktaş'ta üst üste gelen yenilgiler sonrası yönetim, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde adeta kamp kurdu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takımla görüşeceği belirtildi. Bu arada Siyah beyazlı yönetim derbi için prim vermeyi düşünmüyor..

TEPKİLER SONRASI KAMP UYGULAMASI GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta rutin olan maç önü kampı bu sezon bazı karşılaşmalarda uygulanmamıştı. Tepki çeken ve eleştirilen bu uygulama gündemden çıkarıldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı öncesinde birlikte kampa girecek. Teknik heyet ve futbolcular tesislerde karşılaşmayı bekleyecek.

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Beşiktaş'ın acil çıkış yolu derbi zaferi
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