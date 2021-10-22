Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün 1 Dolar ne kadar? 23 Ekim Euro ve Dolar kaç TL, kaç liradan işlem görüyor? Canlı döviz kuru dolar fiyatı son dakika
Giriş Tarihi: 23.10.2021 07:01

Bugün 1 Dolar ne kadar? 23 Ekim Euro ve Dolar kaç TL, kaç liradan işlem görüyor? Canlı döviz kuru dolar fiyatı son dakika

Bugün 1 Dolar ne kadar? 23 Ekim Euro ve Dolar kaç TL, kaç liradan işlem görüyor? Canlı döviz kuru dolar fiyatı son dakika

Piyasaların kapalı olduğu Cumartesi sabahı, pek çok vatandaşın gündeminde güncel döviz kurları yer alıyor. Yatırımcıların ve Dolar almayı ya da bozdurmayı düşünen kişilerin araştırdığı “Bugün 1 Dolar ne kadar?” sorusu Sabah.com.tr’de yer alan A Para canlı döviz ekranı ile yanıt buluyor. 23 Ekim Euro ve Dolar kaç TL, kaç liradan işlem görüyor? İşte güncel ve canlı döviz kuru fiyatı son dakika rakamları!

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler Dolar'daki hareketliliğe çevrildi. Milyonların araştırdığı dövizdeki hareketlilik, hafta sonu piyasaların kapalı olmasına rağmen araştırmaların odağından düşmüyor23 Ekim Cumartesi 1 Euro ve Dolar kaç TL, kaç liradan işlem görüyor gibi sorular halkın araştırmaları arasında yer alıyor. Dövizdeki iniş ve çıkışlar hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte dünkü kapanışta Dolar ve Euro'daki son durum ile "Bugün 1 Dolar ne kadar?" sorusunun yanıtı.

23 EKİM CUMARTESİ BUGÜN DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 9.5897

SATIŞ: 9.6155

23 EKİM CUMARTESİ BUGÜN EURO NE KADAR?

ALIŞ: 11.1482

SATIŞ: 11.2367

EURO VE DOLAR CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
SON DAKİKA: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz
İŞKUR personel ve memur alımı listesi: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? GSB 2021-2022 KYK burs başvuruları ile kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün 1 Dolar ne kadar? 23 Ekim Euro ve Dolar kaç TL, kaç liradan işlem görüyor? Canlı döviz kuru dolar fiyatı son dakika
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA