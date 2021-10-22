Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler Dolar'daki hareketliliğe çevrildi. Milyonların araştırdığı dövizdeki hareketlilik, hafta sonu piyasaların kapalı olmasına rağmen araştırmaların odağından düşmüyor23 Ekim Cumartesi 1 Euro ve Dolar kaç TL, kaç liradan işlem görüyor gibi sorular halkın araştırmaları arasında yer alıyor. Dövizdeki iniş ve çıkışlar hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde. İşte dünkü kapanışta Dolar ve Euro'daki son durum ile "Bugün 1 Dolar ne kadar?" sorusunun yanıtı.

23 EKİM CUMARTESİ BUGÜN DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 9.5897

SATIŞ: 9.6155