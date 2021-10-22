GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE SUNUCU KİM OLACAK?

Programın yeni sunucusu Songül Karlı oldu.

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.

Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı. 10'dan fazla albüm çıkardı ve çok sayıda ödül aldı.