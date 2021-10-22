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Giriş Tarihi: 22.10.2021 15:25 Son Güncelleme: 22.10.2021 15:26

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek yerleştirme puanları ayın kaçında açıklanır?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek yerleştirme puanları ayın kaçında açıklanır?

2021 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonuçları adayların gündemini meşgul ediyor. Üniversitelere DGS ile ilk yerleştirmeler tamamlanırken, boş kontenjanlar ikinci tercihler kapsamında dolduruluyor. İki yıllık üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak üzere sınava giren ve ek yerleştirme bekleyen adaylar DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 2021 DGS ek yerleştirme puanları ayın kaçında açıklanır? İşte DGS ek tercih sonuç tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı!

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında ilk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar için ikinci bir yerleştirme süreci gerçekleştirildi. Bu yerleştirmelerin sonuçları ise binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvuruların sonuçları için nefesler tutulurken, adaylar DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. 2021 DGS ek yerleştirme puanları ayın kaçında açıklanır ve nereden görüntülenir? İşte konuya ilişkin son durum!

2021 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM DGS ek tercih sonuçları için henüz tarih vermedi. Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonucu tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Kurumun geçen yıl sonuçları açıkladığı tarih göz önüne alındığında, sonuçların 28 Ekim Perşembe gününe kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz ÖSYM AİS ekranı haberimizde yer alacak.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihlerinin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

ÖSYM AİS SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek yerleştirme puanları ayın kaçında açıklanır?
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