Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda konuk oldu ve 1-0 galibiyetle ayrıldı. Temsilcimizin zaferi sonrasında Galatasaray UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda Marsilya, Lazio ve Lazio bulunuyor. GS UEFA puan durumu da, maç sonrasında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu sıralaması
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray