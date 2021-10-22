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Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:49 Son Güncelleme: 22.10.2021 07:49

Galatasaray UEFA Puan Durumu Tablosu: Galatasaray grupta kaçıncı sırada bulunuyor ve kaç puanı var?

Galatasaray UEFA Puan Durumu Tablosu: Galatasaray grupta kaçıncı sırada bulunuyor ve kaç puanı var?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. GS'nin 1-0 zaferi ile biten mücadele sonrası en çok araştırılan konulardan birisi Galatasaray UEFA puan durumu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, Galatasaray grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Lokomotiv Moskova maçı sonrasında Galatasaray grupta kaçıncı sırada? İşte, Galatasaray UEFA güncel puan durumu tablosu ve sıralaması

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda konuk oldu ve 1-0 galibiyetle ayrıldı. Temsilcimizin zaferi sonrasında Galatasaray UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda Marsilya, Lazio ve Lazio bulunuyor. GS UEFA puan durumu da, maç sonrasında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu sıralaması

GALATASARAY PUAN DURUMU

  1. Galatasaray - 7 puan
  2. Lazio - 4 puan
  3. Marsilya - 3 puan
  4. L. Moskova - 1 puan

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

16 Eylül

19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

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Galatasaray UEFA Puan Durumu Tablosu: Galatasaray grupta kaçıncı sırada bulunuyor ve kaç puanı var?
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