Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda konuk oldu ve 1-0 galibiyetle ayrıldı. Temsilcimizin zaferi sonrasında Galatasaray UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda Marsilya, Lazio ve Lazio bulunuyor. GS UEFA puan durumu da, maç sonrasında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu sıralaması