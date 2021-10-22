Hiç Mesut değil

Samatta’nın evlat kurşunu sarı-lacivertlileri şoke etti. Valencia skoru eşitliğe taşırken sonrasında kullandığı iki penaltıdan 1’ini kaçırarak skorda belirleyici oldu. Konuk ekip Gerkens ile eşitliği yakaladı
Maça damga vuran görüntüler ise oyundan alınmasına isyan eden Mesut Özil'den geldi
Maç klasik bir Fenerbahçe hikâyesiyle başladı... 2'de Fenerbahçe'den gönderilen Frey'in başlattığı atakta yine Fenerbahçe'den gönderilen Samatta fileleribularak Belçika temsilcisiniöne geçirdi. Bu dakikadansonra Fenerbahçe uyandı. İlk yarının sonuna kadar hem ön alan baskısı hem de pozisyon zenginliği anlamında oyunun tek hakimi sarı-lacivertliler oldu. Bu güzel oyun Valencia ile 2 gol ve bir de kaçan penaltı getirdi. Antwerp soyunma odasına 2-1'le gittiği için şanslıydı. İkinci yarıda Fenerbahçe çok ilginç bir oyuna geçti. Sürekli rakibin kalesine gelmesine izin veren sarı-lacivertliler, bir duran topta da ikinci golü yedi. Bu golün ardındanaynı anda dört oyuncudeğişikliği birden geldi.Mesut, Sosa, Berisha ve Ferdiçıktı, Zajc, Rossi, Pelkas veNazım girdi. Fenerbahçe bir nebze hareketlense de ilk yarıdaki gibi üretken değildi. Bu sonuçla Fenerbahçe, gruptaki ilk iki şansını hayli azalttı.
ÇILDIRDI! Fenerbahçe'de oynaması da oynamaması da olay olan Mesut Özil, Antwerp maçına ilk 11'de başladı. Ancak çok kötü bir performans sergiledi. Hiç şut denemesinde bulunmayan tecrübeli 10 numara, yaptığı bir ortada da isabeti bulamadı. Girdiği 9 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanabilen yıldız futbolcu, 66'da yerini Pelkas'a bıraktı. Ancakoyundan alınmasına büyük tepkigösterdi. Su şişelerini tekmeleyip,formasını havaya fırlattı.
VALENCIA: SKORU KORUMAYI BILMELİYİZ İKİ takımın da açık oyunla maça başladığını belirten Valencia, "Geriye düştük, daha sonra öne de geçtik ama bu tür karşılaşmalarda skoru korumayı bilmemiz gerekiyor. İyibir takımla karşılaştık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama bazen olmuyor. Artık önümüzdeki karşılaşmalara bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.