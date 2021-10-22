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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Hiç Mesut değil

VOLKAN DEMİR
Hiç Mesut değil

Samatta’nın evlat kurşunu sarı-lacivertlileri şoke etti. Valencia skoru eşitliğe taşırken sonrasında kullandığı iki penaltıdan 1’ini kaçırarak skorda belirleyici oldu. Konuk ekip Gerkens ile eşitliği yakaladı

Maça damga vuran görüntüler ise oyundan alınmasına isyan eden Mesut Özil'den geldi

Maç klasik bir Fenerbahçe hikâyesiyle başladı... 2'de Fenerbahçe'den gönderilen Frey'in başlattığı atakta yine Fenerbahçe'den gönderilen Samatta fileleri bularak Belçika temsilcisini öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe uyandı. İlk yarının sonuna kadar hem ön alan baskısı hem de pozisyon zenginliği anlamında oyunun tek hakimi sarı-lacivertliler oldu. Bu güzel oyun Valencia ile 2 gol ve bir de kaçan penaltı getirdi. Antwerp soyunma odasına 2-1'le gittiği için şanslıydı. İkinci yarıda Fenerbahçe çok ilginç bir oyuna geçti. Sürekli rakibin kalesine gelmesine izin veren sarı-lacivertliler, bir duran topta da ikinci golü yedi. Bu golün ardından aynı anda dört oyuncu değişikliği birden geldi. Mesut, Sosa, Berisha ve Ferdi çıktı, Zajc, Rossi, Pelkas ve Nazım girdi. Fenerbahçe bir nebze hareketlense de ilk yarıdaki gibi üretken değildi. Bu sonuçla Fenerbahçe, gruptaki ilk iki şansını hayli azalttı.

ÇILDIRDI!
Fenerbahçe'de oynaması da oynamaması da olay olan Mesut Özil, Antwerp maçına ilk 11'de başladı. Ancak çok kötü bir performans sergiledi. Hiç şut denemesinde bulunmayan tecrübeli 10 numara, yaptığı bir ortada da isabeti bulamadı. Girdiği 9 ikili mücadelenin sadece 3'ünü kazanabilen yıldız futbolcu, 66'da yerini Pelkas'a bıraktı. Ancak oyundan alınmasına büyük tepki gösterdi. Su şişelerini tekmeleyip, formasını havaya fırlattı.

VALENCIA: SKORU KORUMAYI BILMELİYİZ
İKİ takımın da açık oyunla maça başladığını belirten Valencia, "Geriye düştük, daha sonra öne de geçtik ama bu tür karşılaşmalarda skoru korumayı bilmemiz gerekiyor. İyi bir takımla karşılaştık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama bazen olmuyor. Artık önümüzdeki karşılaşmalara bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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