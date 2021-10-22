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Giriş Tarihi: 22.10.2021

İmza sırası Yusuf&Hüseyin’de

İmza sırası Yusuf&Hüseyin’de
Trabzonspor'da yönetim kurulu, teknik ekiple yaptığı görüşmeler sonucunda devre arasına kadar iç transfer çalışmalarını sonuçlandırma kararı aldı. Bu doğrultuda şu ana kadar Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler ve Serkan Asan ile sözleşme uzatıldı. Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile de kasım ayındaki milli maç arasına kadar kontrat imzalanması bekleniyor. Bu isimlerle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve devre arasında kadar iç transferin tamamlanacağı belirtildi.

DIŞARIDA 362 GÜNDÜR YENİLMİYOR
SÜPER Lig'de son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında, 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan Trabzonspor o tarihten beri deplasmanda kaybetmedi. Bordomavililer bu süreçte oynadıkları 22 dış saha maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Trabzonspor yarın Göztepe deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini de tam bir yıla çıkartacak.

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İmza sırası Yusuf&Hüseyin’de
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