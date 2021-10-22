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Giriş Tarihi: 22.10.2021 10:23 Son Güncelleme: 22.10.2021 10:24

Kerem Aktürkoğlu: “Bu galibiyetle büyük avantaj kazandık”

Kerem Aktürkoğlu: “Bu galibiyetle büyük avantaj kazandık”

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’ya karşı aldığı 1-0’lık galibiyet sonrasında liderliğini pekiştirdi. Maçın ardından galibiyeti getiren golü kaydeden oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Televizyonu aracılığıyla duygularını aktardı.

Gruptan çıkmak adına kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Benim için ve takım için çok anlamlı bir goldü. Grupta lideriz. Rakiplerimiz berabere kaldı. Bu maçtan galibiyetle ayrılmamız bizim için çok büyük avantaj. Güzel bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı oyunun hakimi bizdik. İstediklerimizi yaptık. Sonradan oyuna giren arkadaşlarım da ben de takıma katkı vermeye çalıştık. Gol atmak da bana nasip oldu. Çok mutluyum." diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZLA DAHA COŞKULU OYNAYACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde sonraki iki maçı evinde, taraftarıyla birlikte oynayacak olan ve bunun büyük avantaj olduğuna vurgu yapan Kerem Aktürkoğlu, "Evimizde taraftarımızla oynayacak olmamız rakiplerimiz için çok büyük dezavantaj. Onların bize verecekleri destekle çok daha coşkulu ve güzel oynayacağımızı düşünüyorum. Hele ki Avrupa maçları çok daha farklı. Umarım bu iki maçımızı daha kazanıp grubumuzu lider olarak tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğum gününde kaydettiği bu golün önemini ve o an hissettiklerini anlatan Kerem Aktürkoğlu, "Golden sonra patlama yaşadım. Vermiş olduğum reaksiyonlar bazen farklı anlaşılabiliyor. Ben her şeyi coşkuyla yaşayan bir insanım. Bugün doğum günümdü. Belki çok anlam yüklemek gerekmiyor ama doğum günümde oynadığımız kritik bir maçta gol atmak bana çok büyük mutluluk verdi. Onu da sahada gösterdiğimi düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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Kerem Aktürkoğlu: “Bu galibiyetle büyük avantaj kazandık”
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