Kerem Aktürkoğlu: “Bu galibiyetle büyük avantaj kazandık”

Gruptan çıkmak adına kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Benim için ve takım için çok anlamlı bir goldü. Grupta lideriz. Rakiplerimiz berabere kaldı. Bu maçtan galibiyetle ayrılmamız bizim için çok büyük avantaj. Güzel bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı oyunun hakimi bizdik. İstediklerimizi yaptık. Sonradan oyuna giren arkadaşlarım da ben de takıma katkı vermeye çalıştık. Gol atmak da bana nasip oldu. Çok mutluyum." diye konuştu.