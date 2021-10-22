Kupayı alacağımızı düşünen mı var?

VITOR PEREIRA, tecrübe eksikliğinden yakınırken “Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi’ni kazanacağımızı düşünen mi var? Rekabet edebiliriz ama bunu bekleyemeyiz” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ardından kendisine ve takımına yönelik eleştirileri yanıtladı. Portekizli hoca, "Bu takım 3 yıldırAvrupa'da yok, tecrübeli eksikliği yaşıyoruz. Hatalar da yapıyoruz. İyi oynadığımız maçlar da var. Yeni bir takım inşa ettiğinizde hatalar normal olabiliyor. Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? Rekabet edebiliriz ama bunu bekleyemeyiz. Attila'ya 2 maçta 5 gol yediğimizi söylediniz. Trabzonspor'a karşı 70 dakika 10 kişi oynadık, yorulduğunuzda hata yapabilirsiniz. Bana futbolla ilgili soru sorun, başka bir şeyle ilgili değil. Buraya bahaneler üretmek için gelmedim, Türkiye Ligi'nin mükemmelolmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı. Portikizli hoca, Mesut'la ilgili soruya ise "Onun dışında Berisha'yıve başka oyuncuları da çıkardık. Niyeonları sormuyorsunuz? Mesut gayet iyiydi. Ancak o andan sonra baskıyı artıracak oyuncular istiyorduk" cevabını verdi.
BUNUN ÖZRÜ YOK!
Antwerp ağlarını iki kez sarsan Valencia bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 5'e çıkardı. Aynı zamanda grup aşamasında ilk kez fileleri havalandırdı. Kullandığı penaltılardan ilkini kaçıran Valencia, ikincisinde ağları sarsmayı başardı. Ardından tribünlere dönerek taraftardan özür diledi. Bu arada ligde de 2 gol ve 2 asisti olan Ekvadorlu oyuncu, Fenerbahçe'nin en skorer ismi konumunda.