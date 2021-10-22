Marsilya’dan Lazio’ya ırkçılık tepkisi!

Corriere dello Sport'un haberinde de, gazetecilerin olduğu basın tribününden ırkçı tezahüratların duyulduğu, buna karşın Olimpik Marsilya'nın Arjantinli teknik direktörü Jorge Sampaoli, maçın ardından yapılan basın toplantısında böyle bir tezahürat duymadığını aktardığı belirtildi.

Fransız takımının temsilcilerinin, ırkçı tezahüratlarla ilgili maçın kasetlerine yeniden bakacağı kaydedildi.

Öte yandan, taraftarlarının ve bazı kulüp çalışanlarının karıştığı ırkçılık ve faşizmi çağrıştıran imgeler İtalyan ekibi Lazio'nun başını ağrıtmaya devam ediyor.

Mavi-beyazlı kulübün, geçen hafta sonu Serie A'da oynadığı ve 3-1 kazandığı Inter maçının ardından kulübün simgesi olan kartalı statta gezdiren İspanyol bakıcısı Juan Bernabe'nin "Roma selamı" olarak da bilinen sağ elin dikine yatay kaldırılmasıyla verilen faşist selamından vermesi kamuoyunun tepkisini çekti.

2010'dan beri kartalın bakıcısı olan Bernabe'nin görevi, kulüp kararıyla hafta başında askıya alındı. Bernabe ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu, faşist değil sağcı olduğunu ifade etti.