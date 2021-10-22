Patson Daka’nın başarı hikayesi! Süper Anne: Josephine

Avrupa Ligi'nde önceki gün Spartak Moskova'ya karşı Leicester City'ye 4 golle galibiyeti getiren Patson Daka, Rusya ayazında önce 9 dakikada hat-trick yaptı, son bir darbeyle de resitalini tamamladı.
İşte çocuk yaşta babasız kalan Patson'un hikâyesi: Daka'nın kariyeri, babası tarafından Zambiya'nın kasabası Kafue'de bir futbol akademisine yazdırılmasıyla başladı. Ancak 12 yaşında babasını kaybettikten sonra tek dayanağı; tutkusu ve babasına verdiği sözü kaldı. Daka'nın kariyeri için annesi Josephine hem çalıştı hem de destek oldu.
Çelimsiz diye Kafue Celtics'ten kiralık gönderildi. Hiç vazgeçmeyen Genç yetenek, 2016'da Dynamos'a şampiyonluğu, kendisine de yılın en iyi genç futbolcu ödülünü getirdi.
DÖRT YILDA DEĞERİNİ KATLADI
23 yaşındaki oyuncu, patlamasını Zambiya U20'yi Afrika'nın en büyüğü yaparak gerçekleştirdi. Bu başarısıyla 2017'de 250 bin Euro'ya Salzburg'a imza attı. 4 yıl sonra 30 milyon Euro'ya Leicester City'ye gitti.
Annesinin büyük çabasıyla tutkusundan kopmayan Daka, Avrupa'da adından fazlasıyla söz ettirecek genç isimlerin başında geliyor.
Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Spartak Moskova, Leicester City'yi konuk etti. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Leicester City, maçı 4-3 kazandı. İngiliz ekibinin 4 golünü de atan 23 yaşındaki Zambiyalı golcü Patson Daka, karşılaşmaya damga vurdu.