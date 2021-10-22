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Giriş Tarihi: 22.10.2021 10:04 Son Güncelleme: 22.10.2021 10:20

Patson Daka'nın başarı hikayesi! Süper Anne: Josephine

Patson Daka’nın başarı hikayesi! Süper Anne: Josephine

Leicester City'nin forveti Patson Daka adından söz ettirmeye devam ediyor. Spartak Moskova’yı deviren Leicester City’li Patson Daka’nın kariyer başarısında annesi Josephine’in büyük emeği var. Patson Daka, babasını kaybettikten sonra futbola olan tutkusunu asla kaybetmedi. İşte bir başarı hikayesi...

Avrupa Ligi'nde önceki gün Spartak Moskova'ya karşı Leicester City'ye 4 golle galibiyeti getiren Patson Daka, Rusya ayazında önce 9 dakikada hat-trick yaptı, son bir darbeyle de resitalini tamamladı.

İşte çocuk yaşta babasız kalan Patson'un hikâyesi: Daka'nın kariyeri, babası tarafından Zambiya'nın kasabası Kafue'de bir futbol akademisine yazdırılmasıyla başladı. Ancak 12 yaşında babasını kaybettikten sonra tek dayanağı; tutkusu ve babasına verdiği sözü kaldı. Daka'nın kariyeri için annesi Josephine hem çalıştı hem de destek oldu.

Çelimsiz diye Kafue Celtics'ten kiralık gönderildi. Hiç vazgeçmeyen Genç yetenek, 2016'da Dynamos'a şampiyonluğu, kendisine de yılın en iyi genç futbolcu ödülünü getirdi.



DÖRT YILDA DEĞERİNİ KATLADI

23 yaşındaki oyuncu, patlamasını Zambiya U20'yi Afrika'nın en büyüğü yaparak gerçekleştirdi. Bu başarısıyla 2017'de 250 bin Euro'ya Salzburg'a imza attı. 4 yıl sonra 30 milyon Euro'ya Leicester City'ye gitti.

Annesinin büyük çabasıyla tutkusundan kopmayan Daka, Avrupa'da adından fazlasıyla söz ettirecek genç isimlerin başında geliyor.

Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Spartak Moskova, Leicester City'yi konuk etti. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Leicester City, maçı 4-3 kazandı. İngiliz ekibinin 4 golünü de atan 23 yaşındaki Zambiyalı golcü Patson Daka, karşılaşmaya damga vurdu.

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Patson Daka'nın başarı hikayesi! Süper Anne: Josephine
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