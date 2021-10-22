Patson Daka’nın başarı hikayesi! Süper Anne: Josephine

İşte çocuk yaşta babasız kalan Patson'un hikâyesi: Daka'nın kariyeri, babası tarafından Zambiya'nın kasabası Kafue'de bir futbol akademisine yazdırılmasıyla başladı. Ancak 12 yaşında babasını kaybettikten sonra tek dayanağı; tutkusu ve babasına verdiği sözü kaldı. Daka'nın kariyeri için annesi Josephine hem çalıştı hem de destek oldu.