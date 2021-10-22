Sağlık Bakanlığı "Neyim Var" adlı bir uygulama geliştirildiğini duyurdu. Uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, bu hizmetle hasta ve hekim arasındaki bilgi asimetrisinin azalacağını, tıbbi bilgi alışverişinin hızlanacağını beyan etti. Açıklamalar üzerine vatandaşlar, "Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir, ne işe yarar?" sorusuna yanıt arıyor. E-Nabız Neyim Var nasıl kullanılır, nasıl indirilir? İşte detaylar.

NEYİM VAR NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Neyim Var uygulaması ile hastaların doğru branşa ve uzmanlık alanına yönlendirilmesi, geçmiş hastalıklarının online olarak kayıt altında tutulması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması kullanıcının şikayetlerine ilişkin alınan bilgiler ile kullanıcının geçmiş sağlık verilerini kullanarak zenginleştirilmiş sorgulama süreci başlatıp hastaya gitmesi gereken polikliniği öneren, sorgulama verilerini ve muhtemel tanılarını hastanın gideceği doktorla paylaşabilen yapay zeka destekli bir "uzman sistem" (expert system) uygulamasıdır.