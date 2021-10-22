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Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:55 Son Güncelleme: 22.10.2021 16:55

Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir, ne işe yarar? Bakanlığın yeni hizmeti E-Nabız Neyim Var nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir, ne işe yarar? Bakanlığın yeni hizmeti E-Nabız Neyim Var nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Neyim Var projesi, pek çok vatandaşın araştırma konuları arasında yer alıyor. Vatandaşların sağlık verilerine online olarak ulaşmayı sağlayan E-Nabız uygulaması ile desteklenen bu proje, Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir, ne işe yarar sorularıyla araştırılıyor. Vatandaşlar, Bakanlığın yeni hizmeti E-Nabız Neyim Var nasıl kullanılır gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte bu yeni online sağlık hizmeti hakkında merak edilenlerin yanıtı!

Sağlık Bakanlığı "Neyim Var" adlı bir uygulama geliştirildiğini duyurdu. Uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, bu hizmetle hasta ve hekim arasındaki bilgi asimetrisinin azalacağını, tıbbi bilgi alışverişinin hızlanacağını beyan etti. Açıklamalar üzerine vatandaşlar, "Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir, ne işe yarar?" sorusuna yanıt arıyor. E-Nabız Neyim Var nasıl kullanılır, nasıl indirilir? İşte detaylar.

NEYİM VAR NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Neyim Var uygulaması ile hastaların doğru branşa ve uzmanlık alanına yönlendirilmesi, geçmiş hastalıklarının online olarak kayıt altında tutulması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması kullanıcının şikayetlerine ilişkin alınan bilgiler ile kullanıcının geçmiş sağlık verilerini kullanarak zenginleştirilmiş sorgulama süreci başlatıp hastaya gitmesi gereken polikliniği öneren, sorgulama verilerini ve muhtemel tanılarını hastanın gideceği doktorla paylaşabilen yapay zeka destekli bir "uzman sistem" (expert system) uygulamasıdır.

NEYİM VAR UYGULAMASI NE İŞE YARAR?

Birinci, " Geçen hafta açtığımız bu uygulamaya 2 milyon giriş oldu. Uygulama kullanıcılara anlayabileceği tıbbi soruları soruyor. Sonra da branş önerisinde bulunuyor. Sistemde hekimin hastayı muayene ettiği zaman, verilen cevaplar da görülüyor. Bundan sonraki süreçte, bu geri bildirimlerle tedavi süreçlerini daha etkin planlamayı hedefliyoruz. Sistem hekimlere de yardımcı olacak. Neyim Var sistemi, hekimin tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve o kişiye makale önermeye başlayacak. Böylece hekimin sürekli öğrenme kapasitesini geliştirip, ona yardım edeceğiz ve sağlık profesyonellerinin elini rahatlatacağız " diye konuştu.

NEYİM VAR GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ İLE NEYİM VAR NASIL KULLANILIR?

Sisteme giriş yapmak için http://www.neyimvar.gov.tr bağlantısını kullanarak, sistemin "Giriş" sayfasında bulunan "e-Nabız ile Giriş" düğmesine tıklayınız.

"e-Nabız ile Giriş" butonuna tıkladığınızda e-Nabız uygulaması giriş sayfası açılacaktır. E-Nabız'a giriş yöntemlerinden biri ile giriş yapınız.

e-Nabız uygulamasında bulunan "NeyimVar Giriş" bağlantısına tıklayınız. Neyim Var Ayrıntılı Onam Formu" sayfasına yönlendirileceksiniz.

E-DEVLET İLE NEYİM VAR NASIL KULLANILIR?

Sisteme giriş yapmak için http://www.neyimvar.gov.tr bağlantısını kullanarak, "Giriş" sayfasında bulunan "e-Devlet ile Giriş" düğmesine tıklayınız.

"e-Devlet ile Giriş" butonuna tıkladığınızda e-Devlet uygulaması giriş sayfası açılacaktır. E-Devlet'e giriş yöntemlerinden biri ile giriş yapınız.

e-Devlet uygulamasında "T.C. Kimlik No" ve "e-Devlet Şifresi" bilgileri girildikten sonra "Giriş Yap" düğmesine tıklayınız. e-Devlet uygulamasında "Onayla" butonuna tıklayınız.

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Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir, ne işe yarar? Bakanlığın yeni hizmeti E-Nabız Neyim Var nasıl kullanılır?
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