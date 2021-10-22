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Giriş Tarihi: 22.10.2021 15:41 Son Güncelleme: 22.10.2021 15:42

Son dakika haberi: Rus medyası Lokomotiv'i yerden yere vurdu Fatih Terim'i övdü! 'Yedeklerle çıktı ama...'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’
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Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Lokomotiv Moskova deplasmanında Morutan'ın harika asisti Kerem'in şık golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, gruptan çıkma anlamında büyük avantaj yakaladı. Lokomotiv Moskova ise üç maç sonunda bir puanda kaldı. Rus basını maçtan sonra Fatih Terim ve öğrencilerine övgüler yağdırdı! İşte son dakika haberinin detayları...

Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde kalesini gole kapattı. İngiliz ekibi West Ham United ile birlikte hiç gol yemeyen iki takımdan biri olan Galatasaray'da Nelsson ve Marcao'nun uyumu dikkat çekiyor. Karşılaşmayı manşetlere taşıyan Rus basını Galatasaray'ın yıldızlarını övdü.

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

SON DAKİKA: RUS MEDYASINDAN FATİH TERİM'E ÖVGÜ!

Lokomotiv Moskova, grupta oynadığı üç maçtan bir puan alabildi. Evinde oynadığı Marsilya maçında beraberliğe kurtaran Lokomotiv Moskova, deplasmanda Lazio'ya mağlup olmuştu.

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

Dün akşam da isabetli şut atamadan Galatasaray'a mağlup olan Lokomotiv Moskova, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Rus medyasından takıma eleştiriler vardı.

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

RUSSİANRT: 'FATİH TERİM'İN MORUTAN HAMLESİ...'

Rus medyası Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı. 'Fatih Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu.

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

Lokomotiv Moskova'nın Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zor oldu. Galatasaray üçlü stoperli yapıya geçince işler Lokomotiv için iyice terse döndü.'

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

'Kerem Aktürkoğlu, oyuna girdikten sonra Moskova defansının hatalarını kolladı. Morutan'ın asistinde ofsayt çizgisini hesapladı, Rybus'tan sıyrıldı ve Guilherme'yi avladı.' (KOMMERSANT)

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

MUSLERA'NIN KALESİNE İSABETLİ ŞUT GELMEDİ

Lokomotiv Moskova, Galatasaray karşısında maçı isabetli şut atamadan bitirdi.

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

NELSSON VE MARCAO'YA NAZAR BONCUĞU

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, bu sezona kötü bir olayla başladı. Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem'e saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao, uzun süre formasından uzak kaldı.

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

Sadece UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabilen Marcao, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında forma giydi.

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

Beşiktaş maçıyla formasına kavuşacak olan Marcao'nun forma giydiği maçlarda Galatasaray bu sezon bir gol bile yemedi.

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Marcao'yu transfer etmek istiyor. İki gün önce çıkan haberde Galatasaray'a Marcao için 8 milyon € değerinde bir teklif yapılacağı ifade edildi.

SON DAKİKA: Rus medyası Lokomotiv’i yerden yere vurdu Fatih Terim’i övdü! ’Yedeklerle çıktı ama...’

Fatih Terim de maç sonunda yaptığı açıklamada Marcao'nun kendileri adına çok önemli bir oyuncu olduğunu cezası bittiği ve takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Son dakika haberi: Rus medyası Lokomotiv'i yerden yere vurdu Fatih Terim'i övdü! 'Yedeklerle çıktı ama...'
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