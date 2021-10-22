Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde kalesini gole kapattı. İngiliz ekibi West Ham United ile birlikte hiç gol yemeyen iki takımdan biri olan Galatasaray'da Nelsson ve Marcao'nun uyumu dikkat çekiyor. Karşılaşmayı manşetlere taşıyan Rus basını Galatasaray'ın yıldızlarını övdü.
SON DAKİKA: RUS MEDYASINDAN FATİH TERİM'E ÖVGÜ!
Lokomotiv Moskova, grupta oynadığı üç maçtan bir puan alabildi. Evinde oynadığı Marsilya maçında beraberliğe kurtaran Lokomotiv Moskova, deplasmanda Lazio'ya mağlup olmuştu.
Dün akşam da isabetli şut atamadan Galatasaray'a mağlup olan Lokomotiv Moskova, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Rus medyasından takıma eleştiriler vardı.
RUSSİANRT: 'FATİH TERİM'İN MORUTAN HAMLESİ...'
Rus medyası Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı. 'Fatih Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu.
Lokomotiv Moskova'nın Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zor oldu. Galatasaray üçlü stoperli yapıya geçince işler Lokomotiv için iyice terse döndü.'
'Kerem Aktürkoğlu, oyuna girdikten sonra Moskova defansının hatalarını kolladı. Morutan'ın asistinde ofsayt çizgisini hesapladı, Rybus'tan sıyrıldı ve Guilherme'yi avladı.' (KOMMERSANT)
MUSLERA'NIN KALESİNE İSABETLİ ŞUT GELMEDİ
Lokomotiv Moskova, Galatasaray karşısında maçı isabetli şut atamadan bitirdi.
NELSSON VE MARCAO'YA NAZAR BONCUĞU
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, bu sezona kötü bir olayla başladı. Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem'e saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao, uzun süre formasından uzak kaldı.
Sadece UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabilen Marcao, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında forma giydi.
Beşiktaş maçıyla formasına kavuşacak olan Marcao'nun forma giydiği maçlarda Galatasaray bu sezon bir gol bile yemedi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Marcao'yu transfer etmek istiyor. İki gün önce çıkan haberde Galatasaray'a Marcao için 8 milyon € değerinde bir teklif yapılacağı ifade edildi.
Fatih Terim de maç sonunda yaptığı açıklamada Marcao'nun kendileri adına çok önemli bir oyuncu olduğunu cezası bittiği ve takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.