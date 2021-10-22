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Giriş Tarihi: 22.10.2021 18:10

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ile atama takvimi

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ile atama takvimi

15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri aralığında alınmıştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında araştırma yapıyor. Bilindiği üzere; sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Peki; sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ile atama takvimi bilgileri.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında bilgiler, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 20222 tarihlerinde alınacak olup atama sonuçları ise 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavlara az bir zaman kala ise "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ile atama takvimi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 25 Ekim tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ile atama takvimi
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