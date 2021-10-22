Trabzonspor’a iki müjde

Fenerbahçe galibiyeti ile Süper Lig’de liderliğe yükselen bordo-mavililerde sakat futbolcuların sayısı da artmıştı. Ancak bu ikiliden gelen haber teknik heyete biraz olsun nefes aldırdı
Süper Lig lideri Trabzonspor'da sakatların sayısı Göztepe mücadelesi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıkıyordu. Koita ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra Hamsik gibi önemli yıldızını da Fenerbahçe maçında kullanamayan tecrübeli çalıştırıcı, bu maçta da Bruno Peres, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasıyla zorda kalmıştı. Ancak yapılantedaviler sonrası Hamsik'in maçkadrosuna girecek seviyeye gelmesi,tedbir olarak dinlendirilenAbdülkadir'inde ağrılarından kurtulmasıAvcı'nınelini rahatlattı. Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak da Göztepe deplasmanında teknik heyetin alternatiflerinden biri oldu. Fakat 26 yaşındaki futbolcunun fiziksel eksikliği nedeniyle bu maçta kadroya alınmama ihtimali de var.
BİR GÖRÜŞ
Ulaş ÖZDEMİR Liderliği, motivasyonu sağlar
TRABZONSPOR'A Fenerbahçe galibiyeti büyük moral oldu ama iki önemli oyuncusunu kaybetti. Biri Nwakaeme diğeri Peres. Bu nedenle Hamsik'in geri dönmesi Nwakaeme ve Peres'in eksikliğinde büyük avantaj. Hamsik, Trabzonspor'un bu sezon kurduğu 'şampiyonluk kadrosunun' en kritik oyuncusu. 34 yaşına rağmen nostaljik bir futbol resitali sunuyor. Oyunu yönlendiren, değiştiren ve dönüştüren Hamsik'in 11'de başlaması oyuncuların üzerinde sahadaki 'liderlik' anlamında güçlü bir motivasyon da sağlayacaktır. Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında sakatlanan Peres'in yerine Dorukhan'ı oyuna soktu. Dorukhan, o maçtakendisine verilen görevi başarıylayerine getirdi. Göztepe karşılaşmasında da uzun boyu ve fiziğiyle öne çıkan Dorukhan'ı sağ bekte oynatacağını düşünüyorum.