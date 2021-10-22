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Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:47 Son Güncelleme: 22.10.2021 13:53

Trabzonspor'dan Trondsen ve Yunus Mallı açıklaması! Birinci derece yırtık...

Trabzonspor’dan Trondsen ve Yunus Mallı açıklaması! Birinci derece yırtık...

Trabzonspor, deneyimli oyuncuları Trondsen ve Yunus Mallı'nın sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilirken, Yunus Mallı'nın solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, yarın oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili kulüp, Trondsen ve Yunus Mallı'nın sağlık durumlarına dair açıklama yaptı.

Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Trondsen'de yırtık olduğunu duyuran Trabzonspor, Yunus Mallı'nın ise solunum yolu enfeksiyonu yaşadığını açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın dün yaptığı idman sonrası sol kasığında gerilme hisseden Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın ise tedavisine başlanmıştır."

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Trabzonspor'dan Trondsen ve Yunus Mallı açıklaması! Birinci derece yırtık...
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