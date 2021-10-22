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Giriş Tarihi: 22.10.2021 10:33 Son Güncelleme: 22.10.2021 10:33

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından 14-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2. Ek tercihleri, bugün açıklandı. Adaylar herhangi bir fakülteye yerleşip yerleşemediğini ÖSYM YKS ek tercih sorgulama ekranından görüntüleyebiliyor. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi gözlerini üniversite kayıt tarihlerine çevirdi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, tarih belli mi? YKS 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? Detaylar haberimizde.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler soruları ikinci tercih sonuçlarını öğrenen on binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Daha önce ÖSYM tarafından yayınlanan 2. Ek tercih kılavuzunda üniversite kayıt tarihleri açıklanmıştı. Bugün 2. Ek tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, tarih belli mi? YKS 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte detaylar;

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2. ek tercih sonuçları ile bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, online kayıtlarını ise 26-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirecekler.

Peki, 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

İşte yanıtı;

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
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