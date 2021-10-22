Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 23 Ekim 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Ekim 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 23 Ekim 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÜNEŞ AKREP BURCUNDA (2021)" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: İnsanlar ile iletişim becerilerini geliştirmek istiyorsun. Evli bir Koç burcuysan, eşin ile baş başa romantik bir gece geçirmek için hazırlıkların olabilir.
Boğa: Son bir yıldır yaşadıkların aklına gelebilir. Ama bugün itibariyle karşıt burcunda hareket edecek olan Güneş, yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Besleme ve diyet konuları gündeminde fazlaca yer bulabilir.
İkizler: Seni yoran, kararsız kaldığın konular çözüme ulaşıyor. Güneş'in bugün itibariyle su burcunda konumlanmaya başlaması, belirsizlikleri de ortadan kaldıracak.
Yengeç: İsteksizlikten sıyrılmanın yollarını bulmaya çalışacaksın. Hafta sonunu çalışarak geçirmek istemesen de çıkan bazı problemler telefonunun susmamasına neden olabilir.
Aslan: Hayal kırıklığına uğramak, fazlasıyla gergin bir yapının içerisine sokuyor. Çocukları olan bir Aslan burcuysan, onlar için sürpriz bir sinema gecesi organize etmek isteyebilirsin.
Başak: Teknoloji ile arandaki buzlar bir türlü erimiyor. Akşamüzeri kendine şık bir sofra hazırlamaya karar verip, farklı kültürlerden lezzetleri denemek isteyebilirsin.
Terazi: Maddi anlamdaki harcamaların seni oldukça zorlayabilir. Yalnız yaşayan bir Terazi burcuysan evde sıkıldığını hissedip kendine eski film arşivlerinden film seçip izleyebilirsin.
Akrep: Problem yaşadığın kişilerle aranı düzeltmek için atacağın adımlar, aynı şekilde karşılık bulacak. Güneş, bugünden itibaren burcunda hareket etmeye başlayacak. Günü kendine ayırmak isteyebilirsin.
Yay: Olaylar karşısında sürekli olarak kararsız kalıyor olman çevrendekiler tarafından eleştirilebilir. Maddi konulardaki planlarında değişiklikler söz konusu olabilir.
Oğlak: Son zamanlardaki tavırların ile fark etmesen de yakınındaki bazı kişileri kırmış olabilirsin. Aile içerisinde yaşanan sürpriz gelişmelerin haberlerini gün içerisinde alabilirsin.
Kova: İkinci kez burcuna geçecek olan şans gezegeni ile birlikte kendini çok daha rahat ifade edeceksin. Yaşam alanında farklılık yaratmak için farklı dekorasyon tarzlarını araştırmaya girişebilirsin.
Balık: Hafta sonu olsa da aklı işlerinde olabilir. Güneş bugün itibariyle su burcunda konumlanıyor. Bugün çevrende bazı konular hakkında birtakım asılsız konuşmalar işitebilirsin.
GÜNEŞ AKREP BURCUNDA (2021)
Güneş Astroloji'de vizyonu, toplumdaki imajı, fiziksel görünümü ve algıyı yönetir. Bugün itibariyle mevsim artık sonbahar demişken yeryüzü derinlik kazanacak. Güneş Akrep döngüsü sezgileri harekete geçirirken bir ajan gibi çok şeyi ortaya çıkaracak. Güven kazanmayı temsil edecek. Bazı şeyleri oturtmak, sindirmek zor olabilir ama gerçekler bir gün ortaya çıkar sözünün hakkını verdirtecek. Yoğun, derinlikli, içten ve çalkantılı konuları bu yıl bitmeden toplum önüne çıkıyor.
Zodyak'ın yaşam simgesi Güneş'in Akrep burcuna geçmesi ülkemizin haritasını yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla maddi açıdan aktif bir döngünün içerisine adım atıyoruz. Bugünlerde piyasaların hareketi tamamı ile Güneş – Akrep seyri ile ilintili olacak. Demek oluyor ki; ülkemizin hamlelerini, nereye adım atacağını, üretimini, sosyal yaşantısını ve kısıtlamalar ile ilgili farklı soruları akıllara getirecek.
Güneş, Akrep Burcunda Yalnız Değil
30 Ekim tarihinden sonra arkasına büyük bir gücü alacak olan Güneş, Akrep'in yönetici gezegeninin bu tarihte taşınması ile beraber 22 Kasım'a kadar eşi benzeri rastlanmayan günlerin habercisi… Bu Güneş – Akrep seyri bilinenin çok dışında zuhur edecek. Gökyüzündeki bu iddialı seyir;
Duygusal Anlamda Ne Olacak?
Akrep Burcu'ndaki Güneş başarılı olma güdüsüne sahiptir ve genellikle onu bir çentik yukarı çeken sıra dışı aktivitelere sahip olur. İyi bir rakip olmak, iyi bir savunmacı olmak, iyi bir aşık olmak bu konumda güç kazanacak. Güneş, 23 Ekim'den itibaren ihaneti ve zorlu düşmanları hedefine alacak. Türkiye'nin natal haritasıyla eşleşen Güneş'in konumu sahici, samimi ve destekçi ilişkileri gösterecek. Siyasi olarak yandaşları ve ayrışmalara da vurgu yapacak.