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Giriş Tarihi: 22.10.2021 23:37 Son Güncelleme: 22.10.2021 23:59

Xavi Hernandez teknik direktörlük kariyerine kupalarla başladı! 2 senede 7 şampiyonluk...

Xavi Hernandez teknik direktörlük kariyerine kupalarla başladı! 2 senede 7 şampiyonluk...

Barcelona efsanesi İspanyol futbol adamı Xavi Hernandez, 2019 yılında futbolu bıraktığı Al Sadd takımını çalıştırmaya başlamıştı. Katar 1. Ligi'nde takımıyla geçirdiği 2 sezonda başarıdan başarıya koşan Xavi, şu sıralar Barcelona'nın başına geçmesi gereken teknik adam olarak görülüyor. İspanyol teknik adam, Al Sadd'ın başında geçirdiği 2 senede, toplamda 7 şampiyonluk yaşadı.

Uzun yıllar İspanyol devi Barcelona'nın formasını terleten Xavi Hernandez, dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında yer almıştı. Futbolu Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd ile bırakan İspanyol oyuncu, aynı takımda teknik direktörlüğe adım attım.

Al-Sadd forması giydiği dönemde de 2 kupa kazanan Xavi, takımın başına geçerek kaldığı yerden devam etti. 2019 yılında futbolu bırakarak Al-Sadd'ı çalıştırmaya başlayan İspanyol futbol adamı, son 2 sende 7 kupa birden kazandı.

Al-Sadd ile 2 Katar Ligi, 2 Katar Emiri Kupası, 1 Katar Kupası, 1 Katar Süper Kupası, 1 Katar Yıldızlar Kupası kazanan Xavi, şu sıralar Barcelona ile anılıyor.

Futbolseverlerin gözünde de Ronald Koeman'ın yerine takımın başına geçmesi gereken tek kişi olarak görülen Xavi, geçtiğimiz günlerde bu dedikodulara yeşil ışık yakmıştı.

Barcelona hakkındaki soruları yanıtlayan Xavi, "Gelecekte ne olacağı belli olmaz. Her olasılığa açığım ve ileride neler olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuşmuştu.

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Xavi Hernandez teknik direktörlük kariyerine kupalarla başladı! 2 senede 7 şampiyonluk...
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