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Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:18 Son Güncelleme: 22.10.2021 11:18

YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?

YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?

YKS 2. Ek tercih sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM’nin duyurusunun ardından ek tercihler kapsamında yerleştirmesi yapılan öğrenciler “YKS 2. Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün duyurusu üzerine harekete geçen öğrenciler, “YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?” diye araştırıyor. İşte üniversite ek kayıt tarihleri ile ilgili merak edilenler.

ÖSYM bu yıla özel olarak TYT baraj puanını 140'a düşürmüş, 140-150 puan alan öğrenciler için ek yerleştirme yapılacağını duyurmuştu. Ek yerleştirmeler kapsamında daha önce yerleşemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi sağlandı. Bugün açıklanan YKS 2. Ek tercih sonuçlarının ardından, boş kontenjanlar için araştırmalar hızlandı. Öğrenci adayları YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt ararken, ÖSYM ve YÖK'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı. YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor? İşte bu soruların yanıtı!

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2. Ek tercihler kapsamında bir kuruma kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Asıl başvuru öncesi elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

2. EK TERCİH KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?
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