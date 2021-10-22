YKS 2. ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Son dakika haberleri... 2021 YKS 2. ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bilindiği üzere, bu yıla özel olmak koşuluyla baraj puanı 140 puana çekilmişti. İlk tercih sürecinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen ve 140 puan alanlar, YKS 2. ek tercih sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisine girmişti. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını bildirdi. Bu gelişme ile beraber YKS 2. ek tercih sonuçları nasıl ve nereden görüntülenir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, ÖSYM'nin açıklaması ve YKS 2. ek tercih sonuçları sorgulama ekranı