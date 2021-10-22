Üniversite ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte boş kalan kontenjanlar için 2. Ek yerleştirme başvuruları alınmıştı. Bugün bu tercihlerin sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ek yerleştirmelerde bir yükseköğrenim kurumuna yerleşemeyen adaylar, YKS 3. Ek tercih olacak mı sorusuna yanıt aramaya koyuldu. ÖSYM'nin yayınladığı ek tercih kılavuzu ile boş kalan kontenjanlar hakkında son durum haberimizde. İşte üniversite 3. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı, 3. Ek tercihler ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtı.
YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 3. Ek tercih yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. ÖSYM ikinci ek tercih sonuçlarını bugün açıkladı. Yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belli olacak ve bu bilgiler ışığında yeni bir ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Böylece YKS 3. Ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.
ÜNİVERSİTE 3. EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?
YKS 3. Ek tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.