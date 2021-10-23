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Giriş Tarihi: 23.10.2021 07:53

23 Ekim su kesintisi duyuruları son dakika: İSKİ güncel su kesintileri listesi ile İstanbul’da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler

23 Ekim su kesintisi duyuruları son dakika: İSKİ güncel su kesintileri listesi ile İstanbul’da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler

İSKİ güncel su kesintileri listesi ile bugün İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Bu liste üzerine milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakentte “sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. 23 Ekim su kesintisi duyuruları son dakika olarak haberimizde. İşte İSKİ arıza sorgulama ekranı ile İstanbul’da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler!

23 Ekim Cumartesi sabahına su kesintisi ile uyanan pek çok vatandaş, suların ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ arıza sorgulama ekranı ve güncel su kesintileri listesi için araştırma yapıyor. 23 Ekim su kesintisi duyuruları son dakika olarak paylaşılırken, vatandaşlar kesinti yaşanacak yerleri ve kesinti saatlerini kolayca öğrenebiliyor. İSKİ güncel su kesintileri listesi ve kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul'da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler haberimizde.

23 EKİM İSKİ GÜNCEL SU KESİNTİSİ LİSTESİ

23 Ekim Cumartesi günü kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler ile kesinti saatleri henüz duyurulmadı. İSKİ tarafından liste güncellendiğinde haberimize eklenecek.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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23 Ekim su kesintisi duyuruları son dakika: İSKİ güncel su kesintileri listesi ile İstanbul’da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler
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