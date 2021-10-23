23 Ekim su kesintisi duyuruları son dakika: İSKİ güncel su kesintileri listesi ile İstanbul’da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler

23 Ekim Cumartesi sabahına su kesintisi ile uyanan pek çok vatandaş, suların ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ arıza sorgulama ekranı ve güncel su kesintileri listesi için araştırma yapıyor. 23 Ekim su kesintisi duyuruları son dakika olarak paylaşılırken, vatandaşlar kesinti yaşanacak yerleri ve kesinti saatlerini kolayca öğrenebiliyor. İSKİ güncel su kesintileri listesi ve kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul'da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler haberimizde.