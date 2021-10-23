29 Ekim’de okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı? 29 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, özel sektör resmi tatil mi?

Bu yılın son resmi tatili ve milli bayramı olan 29 Ekim milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayram tatili için plan yapmaya hazırlanan pek çok vatandaş, 29 Ekim tatil olacak mı, yarım gün mü, özel sektör resmi tatil mi sorularına yanıt arıyor. Okulların açılmasının üzerinden geçen bir buçuk ayın ardından, pek çok öğrenci ve veli de 29 Ekim'de okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı diye merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durum ve 29 Ekim tatil süresi!

29 EKİM TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.