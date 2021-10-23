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Giriş Tarihi: 23.10.2021 22:13 Son Güncelleme: 23.10.2021 22:17

Abdullah Avcı'dan taraftarlara çağrı! "Onları stada bekliyorum..."

Abdullah Avcı’dan taraftarlara çağrı! Onları stada bekliyorum...

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan lider Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Trabzonspor taraftarlarını bir sonraki maç için stada davet etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor, kıran kırana geçen zorlu mücadeleden Gervinho'nun golüyle 1-0 galip ayrıldı. Haftaya lider giren bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Trabzonspor taraftarlarını bir sonraki maç için stada davet etti.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları...

Buradan kazanarak dönmek son derece önemliydi. Geçen haftadan sonra da kazanarak dönmek bizi mutlu ediyor. Yolumuz güzel bir yol. Bize destek olsunlar.

Fenerbahçe maçı da 3 puan, bu maç da 3 puan. Farkı yok. Sadece geçen haftaki galibiyetin önem kazanması için bu hafta kazanmak gerekiyordu. Eksiklerimiz vardı ancak yerine oynayanlar iyi mücadele ettiler.

Şampiyonluk yarışında bu tür galibiyetler önemlidir. Kazanarak devam etmek bizi hızlandıracaktır.Taraftarın mutluluğunu tahmin edebiliyorum. Taraftarın bizimle birlikte olduğunda hissettirdikleri güzel duygular var. Onları cuma akşamı stada bekliyorum.

Trabzonspor her zaman yarışır, yarışacaktır da. Son zamanlarda güzel bir enerji yakaladık. Umarım sonu güzel ve mutlu olur ama önümüzde uzun bir yol var.

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Abdullah Avcı'dan taraftarlara çağrı! "Onları stada bekliyorum..."
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