Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 23 Ekim Cumartesi Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hem hediye amacıyla hem de yatırım amacıyla tercih edilen sarı metal canlı rakamlar gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt ararken 23 Ekim Cumartesi bugün gram altın 553 liradan işlem görüyor, yarım altın ise bin 760 liradan işlem görmektedir. Bu başlık altından, canlı rakamlar ile altın fiyatları verilerine ulaşabilirsiniz.