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Giriş Tarihi: 23.10.2021 20:34

Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 23 Ekim Cumartesi Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 23 Ekim Cumartesi Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Serbest piyasaların kapalı olduğu Cumartesi gününde altın fiyatları alış ve satış verileri araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Canlı ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından merak edilirken 23 Ekim Cumartesi günü 22 ayar bilezik 494 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 880 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları alış satış verileri.

Hem hediye amacıyla hem de yatırım amacıyla tercih edilen sarı metal canlı rakamlar gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt ararken 23 Ekim Cumartesi bugün gram altın 553 liradan işlem görüyor, yarım altın ise bin 760 liradan işlem görmektedir. Bu başlık altından, canlı rakamlar ile altın fiyatları verilerine ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 494,77

SATIŞ: 513,91

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.597,00

SATIŞ: 3.662,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.632,00

SATIŞ: 3.687,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.503,82

SATIŞ: 3.572,64

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.760,00

SATIŞ: 1.812,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 880,00

SATIŞ: 906,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 553,18

SATIŞ: 553,56

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Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 23 Ekim Cumartesi Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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