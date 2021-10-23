Giriş Tarihi: 23.10.2021 14:48

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? 2021 Kasım celbi askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?

2021 Kasım celbinde askerlik görevini ifa edecek yükümlülerin merakla beklediği askerlik yerleri açıklandı. MSB tarafından yapılan duyurunun ardından askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne demek sorusunun yanıtı da önem kazandı. Peki, askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? İşte detaylar…

Hem askerlik celp yerlerinin açıklanmasıyla birlikte yükümlüler sevk tarihi için beklemeye koyuldu. Bununla birlikte celp bilgilerinde yer alan bazı ifadeler için araştırılmalar başladı. Bu ifadelerin başında sevk başlangıç ve bitiş tarihi geliyor.