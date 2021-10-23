DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuçları (yerleştirme) bekleniyor!

DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite boş kontenjanlarına göre tamamlanan tercihlerin ardından yapılacak değerlendirme süreci sona erdiğinde DGS ek tercih sonuçları erişime açılacak. Adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek olup 2021 DGS ek tercih sonuçları için resmi açıklama bekleniyor.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında DGS ek tercih işlemleri 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl ise ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.
Geçen yılın bilgileri göz önüne alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım arasında açıklanması bekleniyor.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihlerinin ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.