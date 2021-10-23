Erol Bulut'tan istifa açıklaması! "Kulak asmamaya çalışıyorum"

"BUGÜN ÇOK KÖTÜ OYNADIK, BUNUN SORUMLUSU BENİM"

Maç sonu basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün 90 dakikada boyunca iyi oynayamadık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bunun sorumlusu benim. Çünkü takımı kuran sahaya süren benim. Futbolcuların son iki haftadaki performansı kabul edilemez. Kaybetmemize rağmen takımda olan istek ve arzu takım yok. Bunun sebeplerini araştırıyoruz. Takımdaki sorunları bulup çözüm bulmaya çalışacağız. Takımı daha iyi noktalara getirmek için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIN İSTİFA SÖYLEMLERİNE KULAK ASMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Taraftarların istifa beklentisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan ve bu tür tezahüratlara kulak asmadığını belirten Erol Bulut, "Taraftarlar kendi görüşünde haklıdır. Kulak asmamaya ve işime bakmaya çalışıyorum. Birkaç taraftarın çağrısına göre hareket etmem düşünülemez. Takımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularımla bu sıkıntıları çözüp daha iyi nokta olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.