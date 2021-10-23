Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig 10. Hafta Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 23.10.2021 18:31 Son Güncelleme: 23.10.2021 18:31

Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig 10. Hafta Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle

Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig 10. Hafta Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 10. Hafta maçları kapsamında Trabzonspor, Göztepe ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Ligin son 5 haftasında çıktığı maçlardan mağlubiyet almayan lider bordo-mavili ekip, 8 puanla 17. sırada bulunan İzmir ekibi karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürmek ve liderliğini pekiştirmek istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte maçın canlı yayın linki ve tüm detayları.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. Haftasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Yoluna yenilgisiz devam eden karadeniz fırtınası ligin liderlik koltuğunda otururken, İzmir temsilcisi 17. Sırada bulunuyor. Müsabakayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek "Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig 10. Hafta Göztepe - Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;

  • Süper Lig 10. Hafta Göztepe - Trabzonspor maçı 23 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER


GÖZTEPE XI: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Burekovic, Obinna, Yalçın, Ndiaye, Lourency, Jahovic.

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny.



Aşağıda yer alan link aracılığıyla müsabakayı başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz...

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/goztepe-trabzonspor-v4?autoplay=True

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Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig 10. Hafta Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle
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