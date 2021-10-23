Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı dünkü Yeni Malatyaspor Altay karşılaşması ile başladı. Bugün oynanacak maçta Göztepe'nin konuğu Trabzonspor olacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Trabzonspor müsabakasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig 10. Hafta Göztepe - Trabzonspor maçı 23 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.
Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.
Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkaran ligin tek namağlup ekibi Trabzonspor, bu sezon 3. kez haftayı lider tamamlamıştı.
Sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic'in forma giyemeyeceği Göztepe'de sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını tamamlayamayan Halil Akbunar'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.