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Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:20

Hayatını kaybeden Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay neden öldü, kaç yaşındaydı ve nereli?

Hayatını kaybeden Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay neden öldü, kaç yaşındaydı ve nereli?

Edinilen son dakika bilgisine göre, ünlü oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak "Seksenler" dizisinde "Seyfi" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kemal Kuruçay, uzun yıllardır tiyatro, sinema ve dizi sektöründe yer alıyordu. Usta oyuncunun vefat haberi büyük üzüntüyle karşılanırken Kemal Kuruçay'ın ölüm sebebi de açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, hayatını kaybeden Kemal Kuruçay'ın biyografisi, hayatı ve oynadığı diziler

Türkiye, dün akşam saatlerinde Kemal Kuruçay'dan gelen son dakika haberi ile sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, Seksenler dizisinin sevilen oyuncularından Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun ölüm haberini, bir başka oyuncu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun yıllardır tiyatro, dizi ve sinema camiasında yer alan Kuruçay'ın vefatı büyük üzüntüyle karşılandı.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR VE NEDEN VEFA ETTİ?

Ünlü oyuncunun vefatının ardından taziye mesajları paylaşılırken Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularının da yanıtları merak konusu oldu. Kemal Kuruçay'ın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

İşte, merhum Kemal Kuruçay'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler;

"BÜYÜK BİR SEVGİ VE ÖZVERİYLE BAĞLIYDI MESLEĞE"

Nedim Saban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemal Kuruçay'ın vefat haberini sosyal medya hesabından, "Tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi Kemal Kuruçay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

ALİ GÜVEN: EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerini, 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi. Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kemal Kuruçay'ın çocuklarının Ankara'dan yola çıktığı, cenazeyi Ankara'ya götürerek burada toprağa verecekleri öğrenildi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay 10 Haziran 1962'de dünyaya geldi. Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. Özellikle doksanlı yıllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları İstanbul Bura Mı isimli birde sinema filmleri vardır. Ancak arkadaşı Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996 yılında Atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı ve bu dizide Özkan Amca karakterini oynadı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

Usta oyuncu, 2014'te senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı, Müfit Can Saçıntı'nın yönettiği "Mandıra Filozofu" isimli sinema filminde rol alırken, son olarak "Seksenler" dizisinde muhtar karakterini oynadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI

Öte yandan ani ölümüyle sevenleri yasa boğan Kemal Kuruçay'ın fenalaştığı Seksenler dizisinin setinden son görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Kuruçay'ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle eğlenceli anları göze çarpıyor.

Ünlü Oyuncu Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

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Hayatını kaybeden Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay neden öldü, kaç yaşındaydı ve nereli?
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