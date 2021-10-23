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Giriş Tarihi: 23.10.2021 08:50 Son Güncelleme: 23.10.2021 08:50

MEB takvimi ile tatil tarihleri! İlk ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün ara tatil (Kasım ara tatili) ayın kaçında başlayacak?

MEB takvimi ile tatil tarihleri! İlk ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün ara tatil Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak?

İlk ara tatil ne zaman başlıyor sorusu yeni eğitim öğretim yılının ikinci ayında, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi ve dinlenmesi için sağlanan dönem içi 9 günlük tatil imkanı, Kasım ara tatili ne zaman yapılacak sorusuyla araştırılıyor. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile 9 gün ara tatil ayın kaçında başlayacak sorusu yanıt buldu. İşte bu yıl okulların tatil yapacağı ve kapanacağı tarihler!

Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği Kasım ara tatili için kısa bir süre kaldı. Sömestr tatilinden önce öğrencilerin mola vereceği bu süreç, veliler ve öğrenciler tarafından "İlk ara tatil ne zaman başlıyor?" sorusuyla inceleniyor. 6 Eylül'de yüz yüze eğitim formatıyla başlayan derslere Kasım ayında bir hafta ara verilecek. Bu aranın ne zaman verileceğini araştıran öğrenciler, 9 gün ara tatil ve Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak diye merak ediyor. İşte MEB takvimi ile tatil tarihleri!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak. 21 Ocak'ta ilk dönem karnelerini alan öğrenciler 7 Şubat'a kadar tatil yapacak.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 17 Haziran 2022 tarihinde son bulacak. Bu tarihte karneleri alan öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak

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MEB takvimi ile tatil tarihleri! İlk ara tatil ne zaman başlıyor, 9 gün ara tatil (Kasım ara tatili) ayın kaçında başlayacak?
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