Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği Kasım ara tatili için kısa bir süre kaldı. Sömestr tatilinden önce öğrencilerin mola vereceği bu süreç, veliler ve öğrenciler tarafından "İlk ara tatil ne zaman başlıyor?" sorusuyla inceleniyor. 6 Eylül'de yüz yüze eğitim formatıyla başlayan derslere Kasım ayında bir hafta ara verilecek. Bu aranın ne zaman verileceğini araştıran öğrenciler, 9 gün ara tatil ve Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak diye merak ediyor. İşte MEB takvimi ile tatil tarihleri!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.