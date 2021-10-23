Kerem Aktürkoğlu ’Nereden nereye’ dedirtti! 3. Lig’den zirveye...

İki sezon önce 3. Lig'de top koşturan Kerem Aktürkoğlu şimdi Avrupa'yı sallıyor. Galatasaray'da yıllık 900 bin TL kazanan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'daki skor katkıları sonrasında kulübün kasasına 4 milyon Euro (44 milyon TL) girmesini sağladı. Kerem, hem kariyerini parlatıyor hem sarı-kırmızı renkleri

NEREDEN NEREYE!

Aslan'ın son yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi futboldaki kariyer hikâyelerine güzel bir örnek...

İki sene önce 3. Lig takımı 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a gelen genç futbolcu, geçen sezon rotasyon oyuncusuydu. Bu yıl formayı kapan ve 11'in değişmez isimlerinden olan Kerem, Avrupa'da golleri ile puanları getirirken kasayı da dolduruyor. Avrupa Ligi ön elemesinde St. Johnstone maçlarında 1 gol, 3 asistle turu getiren Kerem, Randers'a karşı da ilk karşılaşmada gol atarak Aslan'ın gruplara gitmesini sağladı.

Ön elemelerde iki tur sonrası 264 bin Euro'yu G.Saray'a kazandıran milli futbolcu, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmasında emeği olarak 3.1 milyon Euro getirdi. Lokomotiv maçının kahramanı olan Kerem, 630 bin Euro da burada sarı-kırmızılı takıma kazandırdı. Toplamda 4 milyon Euro'yu (44.7 milyon TL) Aslan'ın kasasına koyduran Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık maaşı ise 900 bin TL...