KYK burs ve kredi başvuru tarihleri binlerce kişi tarafından bekleniyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan bu maddi desteğe her yıl milyonlarca kişi başvuru sağlıyor. E-Devlet aracılığı ile alınan başvuruların halen başlamaması nedeniyle "2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı, ne zaman yapılacak?" soruları gündemde yer alıyor. İşte KYK bursu başvuru tarihleri ile ilgili tüm detaylar...