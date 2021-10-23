KYK bursu ne kadar oldu? Önlisans, lisans, YL, doktora KYK kredi ve burs ücreti kaç TL? 2021-2022 Güncel burs miktarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce yükseköğretim öğrencisine kredi, burs ve konaklama imkanı sağlıyor. KYK kredisi ya da bursu almaya hazırlanan pek çok öğrenci; KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu diye araştırıyor. GSB'den yapılan son açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl verilen burs ücretleri bu yıl artırılmış olarak öğrencilere sunuluyor. İşte Önlisans, lisans, YL, doktora KYK kredi ve burs ücreti ve 2021-2022 güncel burs miktarı.

2021-2022 KYK BURS ÜCRETİ YILDA KAÇ DEFA YATIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Bu yılki ödemelerin ilk taksidi ise ekim ayı içinde yatırıldı. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini aldı.