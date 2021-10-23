Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ligin formda takımlarından Konyaspor’un rakibi Kayserispor! Maçta ilk gol...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 15:58 Son Güncelleme: 23.10.2021 16:08

Ligin formda takımlarından Konyaspor’un rakibi Kayserispor! Maçta ilk gol...

Ligin formda takımlarından Konyaspor’un rakibi Kayserispor! Maçta ilk gol...

Süper Lig’de 10. hafta maçlarında heyecan devam ediyor. Ligin tek mağlubiyetli takımı Konyaspor evinde Kayserispor’u ağırlıyor. 16:00’da başlayan maçta 1-0’lık skor devam ediyor.

Süper Lig'de 10. Hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Bugün saat 16:00'da başlayan maçta ligin formda takımı Konyaspor, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Maçta 0-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR – Konyaspor 1-0 Kayserispor

GOL: 8' Serdar Gürler

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'İ

Konyaspor XI: Šehić, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme Sityá, Oğulcan, Hadžiahmetović, Serdar, Endri, Bytyqi, Ahmed Hassan.

Kayserispor XI: Silviu Lung, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, Uzodimma, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gavranović.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Kayserispor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Konyaspor (4G 2B), tek yenilgisini Şubat 2019'da evinde aldı (0-1).

-Konyaspor'a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor (1B 5M), bu karşılaşmaların beşinde gol atamadı ve toplam iki gol sevinci yaşayabildi.

-Bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini son karşılaşmasında Galatasaray'dan alan Konyaspor (3G 5B), üst üste 2+ maçlık mağlubiyet serisini en son Ocak 2021'de yaşadı (3 maç).

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberi... Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu... Yeni model getiriyoruz
Son dakika: Fatih Terim'in prensi Berkan Kutlu'ya Dortmund talip oldu! Erling Haaland ile birlikte...
Son dakika haberi: 'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay kimdir ve kaç yaşındaydı?
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
İlkokul mezunu ve 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılıyor! 2021 İŞKUR güncel memur alımı ve personel alımı iş ilanları
ARKADAŞINA GÖNDER
Ligin formda takımlarından Konyaspor’un rakibi Kayserispor! Maçta ilk gol...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA