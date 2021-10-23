Ligin formda takımlarından Konyaspor’un rakibi Kayserispor! Maçta ilk gol...

Süper Lig'de 10. Hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Bugün saat 16:00'da başlayan maçta ligin formda takımı Konyaspor, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Maçta 0-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR – Konyaspor 1-0 Kayserispor

GOL: 8' Serdar Gürler

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'İ

Konyaspor XI: Šehić, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme Sityá, Oğulcan, Hadžiahmetović, Serdar, Endri, Bytyqi, Ahmed Hassan.

Kayserispor XI: Silviu Lung, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, Uzodimma, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gavranović.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Kayserispor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Konyaspor (4G 2B), tek yenilgisini Şubat 2019'da evinde aldı (0-1).

-Konyaspor'a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor (1B 5M), bu karşılaşmaların beşinde gol atamadı ve toplam iki gol sevinci yaşayabildi.

-Bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini son karşılaşmasında Galatasaray'dan alan Konyaspor (3G 5B), üst üste 2+ maçlık mağlubiyet serisini en son Ocak 2021'de yaşadı (3 maç).