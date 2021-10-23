Mesut Özil’in yaptığı hareket sonrası gündem olmuştu! Olayı ardından ilk kez konuştu...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 3. maçında, Frey'li ve Samatta'lı Antwerp, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Samatta'nın da gol attığı maç 2-2 berabera sona erdi. Fenerbahçe 3 maçın ardından 2 puanla gruptan çıkma şansını zora soktu. Maça Mesut Özil'in hareketleri damga vurmuştu.
MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN HAREKET
Mesut Özil'in, Antwerp maçının 66. dakikasında yerini Pelkas'a bırakırken gösterdiği tepki, Fenerbahçe'nin sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmasının önüne geçti.
MESUT ÖZİL'İN TEPKİLERİNE DEVAM ETTİ
3 Ekim'deki Kasımpaşa maçında 40 dakika ısınıp oyuna girememesine antrenman yeleğini fırlatarak tepki gösteren Mesut, 18 gün sonra Antwerp karşılaşmasında da oyundan alınmasına kızıp su şişelerini tekmeleyip, formasını attı.
"ÇIKARKEN GÖSTERDİĞİ TEPKİ..."
33 yaşındaki yıldız, dün sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sevgili Fenerbahçeliler. Oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam."
MESUT ÖZİL NE YAPTI?
-Süper Lig'de 7 maçta 363 dakika süre aldı.
-4 karşılaşmaya 11'de başladı.
-Sadece 1'inde (Giresun) 90 dakika sahada kaldı.
-3 mücadeleye (Hatay, Başakşehir, Antalya) sonradan girdi.
-Avrupa Ligi'nde 4 karşılaşmada 278 dakika forma giydi.
-Avrupa maçlarının tamamına ilk 11 başladı ancak tamamlayamadı.
-Ligde 2 gol-1 asist yaptı. Avrupa'da 1 gol attı.
-Eintracht Frankfurt maçında açılış golünün sahibi oldu, karşılaşma 1-1 bitti.
-Giresun mücadelesinde takımın 2. golünü attı, karşılaşmayı 2-1 Fenerbahçe kazandı.
-2-0 galip bitirdikleri Antalyaspor maçında 2. golün asistini yaptı.
-Ligin ilk haftasında Adana Demir'i 1-0 yendikleri mücadelenin tek golünü atıp 3 puanı getirdi.
3 EKİM'DE MESUT OYUNA ALINMAYINCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Kasımpaşa maçında foto muhabirimiz Mustafa Nacar'ın çektiği bu kare, Mesut Özil ile Pereira arasındaki gerginliği su yüzüne çıkarmıştı. Grip olduğu için tek idmanla kadroya giren yıldız futbolcu, 40 dakika ısındıktan sonra oyuna alınmayınca elindeki yeleği yere atmış, hocası onu izlemekle yetinmişti.
21 EKİM MESUT OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERDİ
Antwerp maçına 11'de başlayan Mesut, skor 2-2'yken 66. dakikada oyundan alınmasına çok sinirlendi. Foto muhabirimiz Mustafa Nacar, dünya yıldızının ortaya koyduğu tepkiyi de kare kare fotoğrafladı.