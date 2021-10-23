Mesut Özil’in yaptığı hareket sonrası gündem olmuştu! Olayı ardından ilk kez konuştu...

"ÇIKARKEN GÖSTERDİĞİ TEPKİ..."

33 yaşındaki yıldız, dün sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sevgili Fenerbahçeliler. Oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam."