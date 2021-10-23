SON DAKİKA

Ekim ayının sonları itibarı ile okullar kapanacak mı sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Vaka sayısındaki artışın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yüz yüze eğitim biter mi konusuyla ilgili güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Hatırlanacağı gibi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık vurgusu yapmıştı. Bakan Özer'in ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından okullarda yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, 2021-2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim Kasım ayında biter mi? İşte, okullar kapanacak mı konusuyla ilgili son açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı?' sorusu ile müracaat edilmesinden şikâyetçi.
"EN NET ŞEKİLDE AÇIKLIYORUZ: OKULLAR KAPATILMAYACAK"
En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altı olmasına rağmen kayıplarda ileri yaştakilerin çoğunlukta olduğunu belirten Koca, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz" diyerek gençleri mücadelede ön safa davet etti.
Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının dışında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;
ENDİŞE DUYACAK BİR DURUM YOK
Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak.
İLAVE KARAR YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDE
Tedbirler tümüyle okul bazında ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacak. Sınıflar eğer kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek.