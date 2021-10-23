Ozan Kabak’tan Jurgen Klopp’a transfer mesajı! Eski hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti...

Üç yıl önce Galatasaray'dan eski takım arkadaşım onunla arkadaştı ve bana imzalı bir forma gönderdi. Geçen yıl oynamıyordu ama sürekli soyunma odasındaydı ve oyun hakkında sohbet ettik. Bana nasıl oynanacağına dair birçok ipucu verdi.