Ozan Kabak’tan Jurgen Klopp’a transfer mesajı! Eski hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti...

Galatasaray'ın yetiştirdiği genç futbolculardan birisi olan Ozan Kabak, genç yaşında kulübüne yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak Avrupa kariyerine başlamıştı. Bundesliga'da önce Stuttgart'a, daha sonra ise Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, geçtiğimiz sezonun devre arasında Liverpool'a kiralanmıştı.
İngiliz devinde geçirdiği yarım sezonda başarılı performans gösteren ve hocası Jurgen Klopp'un beğenisini kazanan Ozan Kabak, kiralık sözleşmesinin bitiminden sonra Schalke 04'e geri dönmüştü.
Bundesliga'da küme düşen Schalke 04, Ozan Kabak'ı tekrar kiralamaya karar verdi. Yaz transfer dönemi boyunca kulüp arayan Ozan, yeniden Premier Lig'e döndü.
Premier Lig'de Norwich City'e kiralanan Ozan Kabak, takımında ilk 11 oyuncusu olmayı başardı. Ancak Norwich City'nin ligde kötü giden performansı, Ozan'ın da performansının düşmesine neden oldu.
İngiliz basınından talkSPORT'a konuşan Ozan Kabak, eski hocası Jurgen Klopp'a transfer mesajı gönderdi.
İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları...
"UMARIM YOLLARIMIZ YENİDEN KESİŞİR"
Jurgen Klopp ile çalışmaktan zevk aldım ve onu tanımaktan gurur duyuyorum. O çok özel, çok iyi bir yönetici. Umarım ileride yollarımız tekrar kesişir.
Virgil van Dijk'i gerçekten seviyorum ... Sahada antrenmanlarda onunla oynadım. Onu gerçekten seviyorum, tarzlarını, yeteneklerini… bir oyuncu olarak benim rol modelim.
Üç yıl önce Galatasaray'dan eski takım arkadaşım onunla arkadaştı ve bana imzalı bir forma gönderdi. Geçen yıl oynamıyordu ama sürekli soyunma odasındaydı ve oyun hakkında sohbet ettik. Bana nasıl oynanacağına dair birçok ipucu verdi.