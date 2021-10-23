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Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:45

Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini 5’e çıkartmak istiyor

İHA
Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini 5’e çıkartmak istiyor

Süper Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek DG Sivasspor, iç sahadaki 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşmasından puan ya da puanlar alması halinde evindeki yenilmezlik serisini de 5’e çıkartacak.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de iç sahada 4 maçtır kaybetmiyor. Kırmızı-beyazlılar söz konusu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yiğidolar evindeki en son yenilgisini ise bu sezon Konyaspor'a karşı 1-0'lık skor ile almıştı.

Süper Lig'de evinde son 4 maçta 6 puan elde eden Sivasspor, Adana Demirspor karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşmasından puan ya da puanlar alması halinde evindeki yenilmezlik serisini de 5'e çıkartacak.

DG Sivasspor - Adana Demirspor mücadelesi yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini 5’e çıkartmak istiyor
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