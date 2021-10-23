Son dakika: Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifresini belirledi! Galatasaray’ın planını canlı yayında anlattı…

Son dakika… Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadroyla girerek hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de iddiasını sürdürmek istedi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde üst üste alınan kötü sonuçlar, siyah-beyazlılarda yeniden çıkış arayışını getirdi.