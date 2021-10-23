Son dakika: Fatih Terim Beşiktaş derbisinin şifresini belirledi! Galatasaray’ın planını canlı yayında anlattı…

Son dakika… Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadroyla girerek hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de iddiasını sürdürmek istedi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde üst üste alınan kötü sonuçlar, siyah-beyazlılarda yeniden çıkış arayışını getirdi.
Devler arenasındaki ilk 3 maçında 3 yenilgi alan Sergen Yalçın ve öğrencileri, son olarak Sporting'e 4-1 mağlup oldu.
Süper Lig'de ise son olarak Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş, Galatasaray maçıyla yeniden çıkış yakalamak istiyor.
2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile girilen şampiyonluk yarışını 1 gol farkla kaybeden Galatasaray, geçtiğimiz sezonun aksine kadrosunda büyük bir değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılılar, yeni yönetim ve Fatih Terim'le birlikte 3 yıllık bir gençlik yapılanmasına girerek yaz transfer sezonunda birçok genç ismi kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın Pjanic, Batshuayi ve Alex Teixeira gibi transferlerinin aksine Morutan, Cicaldau, Boey gibi genç oyuncuları transfer eden Galatasaray, Avrupa'da başarılı bir sezon geçiriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ligdeki kötü başlangıcını da son haftalarda tersine çevirdi ve üst sıralar yeniden yükseldi.
Şampiyonluk hedefindeki iki takımın 10. hafta oynayacağı dev derbi, zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor.
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Fatih Terim'in Beşiktaş karşısındaki planını canlı yayında anlattı. Deneyimli teknik adamın Lokomotiv maçındaki kurgusunu bozmayacağını belirtti.
"MOSKOVA DEPLASMANINDAKİ OYUN DÜZENİ..."
İşte Mehmet Özcan'ın yorumları…
İkili orta sahada Cicaldau'nun deşifre olduğunu düşünüyorum. Taylan-Berkan-Cicaldau iyi bir üçlü.
Galatasaray'ı ligin favorisi olarak gösteremememin sebebi Josef, Gustavo gibi iyi bir defansif orta sahaya sahip değil.
Bu yüzden Fatih hoca üçlü orta saha ile çıkacaktır. Baktığımızda bu üçlü hat ile Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında gol yemedi. Moskova deplasmanındaki oyun düzeninin Vodafone'da da olacağını düşünüyorum.
SACHA BOEY TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Son test antrenmanları esnasında ağrı şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı. Arda Turan ise tedavisinin ardından koşu çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Beşiktaş müsabakası hazırlıklarını yarın saat 15.00'te Nef Stadı'nda basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.