Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Solskjaer gidiyor, Cristiano Ronaldo'nun eski hocası geliyor! Manchester United'da değişim...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 19:57

Son dakika: Solskjaer gidiyor, Cristiano Ronaldo'nun eski hocası geliyor! Manchester United'da değişim...

Son dakika: Solskjaer gidiyor, Cristiano Ronaldo’nun eski hocası geliyor! Manchester United’da değişim...

Son dakika haberi... Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'a yönelik yoğun eleştiriler sürüyor. İngiliz medyasının iddiasına göre Ronaldo kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı hocasıyla yeniden buluşabilir.

Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'de kan kaybı devam ediyor. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'a yönelik yoğun eleştiriler sürüyor. İngiliz medyasının iddiasına göre Ronaldo, kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı hocasıyla Manchester'da yeniden buluşabilir.

Cristiano Ronaldo ile sezon iyi başlayan Mancheste United'da Premier Lig'de rüzgar tersine döndü.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de son 3 maçını da kazanamazken Aston Villa ve Leicester City'ye mağlup oldu ve Everton ile de berabere kaldı.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçta Young Boys'a 2-1 yenildi.

Solskjaer'in ekibi sonraki iki maçta ise Villarreal'i Ronaldo'nun son dakika golüyle mağlup etti.

Zorlandığı Atalanta maçında da 2-0'dan geriden gelerek yine Ronaldo'nun son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmayı başardı.

The Sun'ın haberine göre Manchester United, kötü sonuçların sürmesi halinde Ole Gunnar Solskjaer'ın yerine boşta olan Zinedine Zidane'a teklif götürecek.

Haberde, Zidane'ın ailesine zaman ayırmaktan ve futboldan uzak olmaktan dolayı mutlu olduğu belirtildi.

Ancak, Manchester United'dan büyük bir teklif gelmesi halinde Fransız teknik adamın dikkatini çekebileceği ifade edildi.

Zinedine Zidane ile Cristiano Ronaldo, 2016 - 2018 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalıştılar.

Bu süreçte Real Madrid'in başında kırılması güç bir rekor kıran Zidane, 2016, 2017, ve 2018'de olmak üzere üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

49 yaşındaki teknik adam, şu ana kadar kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştırdı.

Manchester United için adı anılan bir diğer teknik direktör ise 2017'de Chelsea'yi Premier Lig şampiyonu yapan Antonio Conte.

İtalyan çalıştırıcı, geçen sezon ise Inter'i 11 yıl aradan sonra İtalya Serie A'da şampiyon yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberi... Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu... Yeni model getiriyoruz
Son dakika: Fatih Terim'in prensi Berkan Kutlu'ya Dortmund talip oldu! Erling Haaland ile birlikte...
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Seksenler dizisinin sevilen ismi Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay kimdir ve kaç yaşındaydı?
SON DAKİKA: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika haberi: 'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış
KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, yarın mı yapılacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?
İlkokul mezunu ve en az 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılıyor! 2021 İŞKUR güncel memur alımı ve personel alımı iş ilanları yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Solskjaer gidiyor, Cristiano Ronaldo'nun eski hocası geliyor! Manchester United'da değişim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA