Son dakika: Solskjaer gidiyor, Cristiano Ronaldo’nun eski hocası geliyor! Manchester United’da değişim...

Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'de kan kaybı devam ediyor. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'a yönelik yoğun eleştiriler sürüyor. İngiliz medyasının iddiasına göre Ronaldo, kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı hocasıyla Manchester'da yeniden buluşabilir.
Cristiano Ronaldo ile sezon iyi başlayan Mancheste United'da Premier Lig'de rüzgar tersine döndü.
Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de son 3 maçını da kazanamazken Aston Villa ve Leicester City'ye mağlup oldu ve Everton ile de berabere kaldı.
Zorlandığı Atalanta maçında da 2-0'dan geriden gelerek yine Ronaldo'nun son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmayı başardı.
The Sun'ın haberine göre Manchester United, kötü sonuçların sürmesi halinde Ole Gunnar Solskjaer'ın yerine boşta olan Zinedine Zidane'a teklif götürecek.
Haberde, Zidane'ın ailesine zaman ayırmaktan ve futboldan uzak olmaktan dolayı mutlu olduğu belirtildi.
Ancak, Manchester United'dan büyük bir teklif gelmesi halinde Fransız teknik adamın dikkatini çekebileceği ifade edildi.
Zinedine Zidane ile Cristiano Ronaldo, 2016 - 2018 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalıştılar.
Bu süreçte Real Madrid'in başında kırılması güç bir rekor kıran Zidane, 2016, 2017, ve 2018'de olmak üzere üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
49 yaşındaki teknik adam, şu ana kadar kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştırdı.
Manchester United için adı anılan bir diğer teknik direktör ise 2017'de Chelsea'yi Premier Lig şampiyonu yapan Antonio Conte.
İtalyan çalıştırıcı, geçen sezon ise Inter'i 11 yıl aradan sonra İtalya Serie A'da şampiyon yaptı.