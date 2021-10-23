Son dakika: Trabzonspor’a Bakasetas şoku! Gol kralına nazar değdi, Göztepe maçında...

Yıldız oyuncu Göztepe maçı öncesinde sakatlık yaşadı. Sabah Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Bakasetas'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.
Yunan 10 numara, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Anastasios Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 9 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı. 3 kez de asist yapan Yunan oyuncu performansıyla adeta lider Trabzonspor'u sırtladı.
Yunanistan milli takımının da en önemli oyuncuları arasında yer alan Bakasetas'ın durumu kısa süre içinde belli olacak.