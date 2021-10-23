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Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:04 Son Güncelleme: 23.10.2021 11:14

Son dakika: Trabzonspor'a Bakasetas şoku! Gol kralına nazar değdi, Göztepe maçında...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor’a Bakasetas şoku! Gol kralına nazar değdi, Göztepe maçında...

Son dakika haberi... Bu sezon Süper Lig'de attığı 7 golle gol krallığının zirvesinde yer alan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Göztepe karşılaşması öncesinde sakatlık yaşadı. Başarılı oyuncunun MR'ı çekildi. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgisine göre Bakasetas, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

SABAH.COM.TR ÖZEL! Trabzonspor'un en önemli isimlerinden Bakasetas, Göztepe maçı öncesinde taraftarı üzdü. Geçen haftaki Fenerbahçe maçında Marek Hamsik'ten yoksun sahaya çıkan Trabzonspor bu kez de İzmir deplasmanında Bakasetas'ı mecburen yedek bekletebilir.

Yıldız oyuncu Göztepe maçı öncesinde sakatlık yaşadı. Sabah Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Bakasetas'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Yunan 10 numara, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Anastasios Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 9 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı. 3 kez de asist yapan Yunan oyuncu performansıyla adeta lider Trabzonspor'u sırtladı.

Yunanistan milli takımının da en önemli oyuncuları arasında yer alan Bakasetas'ın durumu kısa süre içinde belli olacak.

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Son dakika: Trabzonspor'a Bakasetas şoku! Gol kralına nazar değdi, Göztepe maçında...
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