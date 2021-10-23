Süper Lig’de Gaziantep evinde Giresunspor’u konuk ediyor!

Süper Lig'de 10. Hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Bugün saat 16:00'da başlayan maçta Gaziantep evinde GZT Giresunpor'u ağırlıyor. Maçta 0-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR – Gaziantep 0-0 Giresunspor

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'İ

Gaziantep FK XI: Günay, Tosca, Caulker, Kitsiou, Djilobodji, Mendyl, Doğan, Maxim, Figueiredo, Sagal, Muhammet.

Giresunspor XI: Okan, Diarra, Zeki Yavru, Serginho, Traore, Doukara, Diabate, Flavio, Alexis Perez, Aziz Behich, Sankhare.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Giresunspor'u konuk ettiği ilk üç lig maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK (1G), daha sonraki yedi iç saha karşılaşmasında yenilgi almadı (2G 5B).

-Gaziantep FK ile Giresunspor arasında oynanan son altı lig maçında da taraflar gol bulmayı başardı (13-10).

-Evindeki beş maçlık galibiyet hasreti sonrası üst üste üç karşılaşma kazanan Gaziantep FK, en son Aralık 2020-Ocak 2021 arasında iç sahada dört maçlık seri yakalayabildi.