Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taşlar yerinden oynayacak
Giriş Tarihi: 23.10.2021

Taşlar yerinden oynayacak

YUNUS EMRE SEL
Taşlar yerinden oynayacak

Abdullah Avcı, bugün Göztepe karşısında mecburi rotasyon yapacak. Sakatlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü, sağ bekte Dorukhan, sol kanatta Yusuf, forvette Djaniny’ye görev verecek

Süper Lig'de 10. haftaya 21 puanla lider olarak giren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe deplasmanından galibiyetle dönerek koltuğu korumak istiyor. Sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak ve Koita'ya, Trondsen ile hasta olan Yunus Mallı'nın da eklenmesiyle sıkıntı yaşayan Avcı, iyileşen ancak takımla hiç çalışmayan Marek Hamsik'i de ilk 11'de oynatmayı düşünmüyor. Çocuğu olacağı için Danimarka'ya giden ve eşi dün doğum yapan Cornelius'un ise bugün İzmir'de takıma katılması bekleniyor. Kadroda önemli değişiklikler yapacak olan Avcı, savunmanın sağında Dorukhan'ı, sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvette Djaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.

TRONDSEN EN AZ 10 GÜN YOK
Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak olan karşılaşma öncesi son yapılan idmanda Trondsen ve Yunus Mallı yer almadı. Kasığında gerilme hisseden Trondsen'in sol kalça adductor kasında 1. derece yaralanma tespit edildiği, Yunus Mallı'nın ise solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği bildirildi. Trondsen'in en az 10 gün dinlendirileceği öğrenilirken, Yunus Mallı'nın tedavisine başlandığı kaydedildi.

LİDER BAKASETAS
Attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Bakasetas, bugün de Abdullah Avcı'nın en önemli kozu... Yunan oyuncunun sahada takımın lideri olacağı ve hücum organizasyonlarının yanı sıra, takımın saha içi disiplininin korunması için sorumluluklar alacağı öğrenildi.

22
Ligde deplasmanda 22 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Hiç kaybetmeyerek "Bize her yer Trabzon" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
SON DAKİKA: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz
İŞKUR personel ve memur alımı listesi: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? GSB 2021-2022 KYK burs başvuruları ile kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşlar yerinden oynayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA