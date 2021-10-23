Taşlar yerinden oynayacak

Abdullah Avcı, bugün Göztepe karşısında mecburi rotasyon yapacak. Sakatlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü, sağ bekte Dorukhan, sol kanatta Yusuf, forvette Djaniny’ye görev verecek
Süper Lig'de 10. haftaya 21 puanla lider olarak giren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe deplasmanından galibiyetle dönerek koltuğu korumak istiyor. Sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Nwakaeme,Abdulkadir Parmak ve Koita'ya, Trondsenile hasta olan Yunus Mallı'nın da eklenmesiyle sıkıntı yaşayan Avcı, iyileşen ancak takımla hiç çalışmayan MarekHamsik'i de ilk 11'de oynatmayı düşünmüyor. Çocuğu olacağıiçin Danimarka'ya giden ve eşidün doğum yapan Cornelius'un ise bugünİzmir'de takıma katılması bekleniyor. Kadroda önemli değişiklikler yapacak olan Avcı, savunmanın sağında Dorukhan'ı,sol kanatta Yusuf Sarı'yı ve forvetteDjaniny'yi görevlendirmeyi planlıyor.
TRONDSEN EN AZ 10 GÜN YOK
Trabzonspor'da Göztepe ile oynanacak olan karşılaşma öncesi son yapılan idmanda Trondsen ve Yunus Mallı yer almadı. Kasığında gerilme hisseden Trondsen'in sol kalça adductor kasında 1. derece yaralanma tespit edildiği, Yunus Mallı'nın ise solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği bildirildi. Trondsen'in en az 10 gün dinlendirileceği öğrenilirken, Yunus Mallı'nın tedavisine başlandığı kaydedildi.
LİDER BAKASETAS
Attığı gollerle Trabzonspor'u sırtlayan Bakasetas, bugün de Abdullah Avcı'nın en önemli kozu... Yunan oyuncunun sahada takımın lideri olacağı ve hücum organizasyonlarının yanı sıra, takımın saha içi disiplinininkorunması için sorumluluklar alacağı öğrenildi.
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Ligde deplasmanda 22 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Hiç kaybetmeyerek "Bize her yer Trabzon" dedi.