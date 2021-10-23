Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 24 Ekim 2021 Pazar

ÖZ BENLİK VE ŞÜPHE

Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gizlilik diye bir şey tarih oldu. Sahip olduğumuz teknolojiler sayesinde herkes her şeyi biliyor ya da en kötü ihtimalle fikir sahibi. Bilgi kirliliğinin bu kadar ayyuka çıktığı bir süreçte de ister istemez şüpheye düşüyoruz. Her şeyden herkesten şüphe duymamak, bu karışıklığın içinde kalmış insanoğlu için sürpriz değil. Ruh halini değiştirmek her şeyin ilk adımı aslında.

Tek Bir Kırılma Noktası Her Şeyi Değiştirebiliyor

Hayatın şartları her geçen gün değişiyor. Bir gün önceki davranışlar, ertesi gün sıkıcı bir hal alabiliyor. Güvendiğimiz kişilere karşı olan tavrımız da aynı şekilde. Tek bir kırılma noktası ile bütün her şeyi silip atabiliyoruz. Gerek aile gerek sevgili gerekse de arkadaşlık ilişkilerimiz. Hiçbiri için fark etmiyor. Bir anda sonuca varabiliyor, kesin hüküm veriyoruz. Her şeyden nem kapabiliyor, hiç olmadığı kadar çabuk kestirip atıyoruz. Sonunu düşünmeden.

Kova Çağı "Şüphe" Hala Var Diyor

Pandemi dönemi ile birlikte hayatımızda iyice yer etmeye başlayan sosyal medya bizleri bu duruma iyice alıştırdı. İlişkilerimiz kırılganlaştı. En ufak bir şüphe durumunda bile doğru bildiklerimizden şaşar hale geldik. İletişimin, elimizdeki ekranlara kadar indirgendiği Kova Çağı'nda, sanal iletişimden öteye geçemiyoruz. Doğallığın kaybolduğu bir ortamda güvenilirlik de yerini ister istemez şüpheye bırakıyor.

Neler Yapılabilir?

Sanal hayatı geride bırakarak bir şekilde gerçek hayatlarımıza dönerek ilk adımı atabiliriz. Sonrasında her şeyi daha iyi bir şekilde ilerletecek gücü kendimizde bulabiliriz.

Güven duygusunu hissedin hissettirin

Empati kurun, kurmayanları çıkarmak için tereddüt etmeyin.

Her hatanın telafisi vardır unutmayın.

Olumsuzluk yaşansa bile yeniden doğrulmayı bilin.

Daima kendiniz olun, öz benliğinizi şekillendirin

Aynaya Baktığınızda Karşınızdaki Sizden Başkası Değil

Dünya ne kadar değişti? İlişkilerin derinliği azaldı, yüzeysellik adı altında akrabalık ilişkileri kuruldu. Bu gibi durumlar şüphe duygusunu doğurdu, öz benlik arayışındaki kişilerin sayısını arttırdı. İşin içine telefonlar da girdi… Sosyal medya hesaplarımızda olmadığımız kimliklerimizi yansıtmaya çalıştık Başka birisi olduk, alışkanlıklarımızı yeniden yazdık. Rutinlerimizi değiştirdik. Öz benliği kazanırken şüpheden arının, sorumluluk almaktan korkmayın. Unutmayın ki aynada size bakan kişi en büyük rakibiniz.