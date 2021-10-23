Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 24 Ekim 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Ekim 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Ekim 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ÖZ BENLİK VE ŞÜPHE" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Sezgilerin ve yaratıcı düşünce tarzın bugün ön plana çıkıyor. Evde vakit geçirirken yeni yeteneklerini keşfedip, yeni hobiler geliştirebilirsin.
Boğa: Konuşmaktan sakındığın konulara karşı isteğin ve ifade gücün artıyor. Pazar gününü haftanın tüm yorgunluğunu atarak geçirmeye karar veriyorsun.
İkizler: Uzun zamandır planladığın hedeflerinin istediğin gibi gitmemesi gergin bir yapıya bürünmene neden olabilir. Pazar temizliği için ev halkını ayağa dikebilirsin.
Yengeç: Kalbinin sesine kulak verecek olman, sana bambaşka duygular hissettirecek. Yaşadığın yerden memnun değilsen, yeni konutlara bakmaya karar verebilirsin.
Aslan: Monotonluktan sıkılacağın bir günde olabilirsin. Uzun zamandır aklında olan evin dekorasyonundaki değişiklik fikri için harekete geçiyorsun.
Başak: Gün içindeki dalgınlığın çeşitli sakarlıklara sebep olabilir. Planlı ve programlı hareket ettiğin zaman günün sonunda daha az yorulduğunu fark edeceksin.
Terazi: Kuaför ve spa ile kendini şımartmak isteyebilirsin. Ailesiyle yaşayan bir Terazi burcuysan, ailene ev işlerinde yardım edebilir ve işlerin erkenden bitmesine yardımcı olabilirsin.
Akrep: Maddi anlamda kendini güvende hissetmek istiyorsun. İş değiştirmeyi düşünen bir Akrep burcuysan, pazar gününü özgeçmişini düzenleyerek ve iş arayışı yaparak geçirebilirsin.
Yay: Ruh halinin fazla değişken olması yakın çevrendekileri oldukça etkiliyor. Bazen "hayır" deme hakkının da olduğunu bilmen gerektiğini fark edebilirsin.
Oğlak: Evli bir Oğlak burcuysan, pazar gününe eşine kahvaltı sürprizi ile başlayabilirsin. Kariyer planlaması için her fırsatı değerlendirmek isteyeceksin.
Kova: Mantığını ön plana almak istediğin bir gün. Son günlerde aranızın açıldığı yakın arkadaşından gelen bir mesaj, aranızdaki bütün buzları eritebilir.
Balık: Yatırımlarınla ilgili güzel haberler alabilir ve yeni fikirleri aklından geçirebilirsin. Müzikle uğraşan bir Balık burcuysan, müzik tarzında farklı alanlara yönelmek isteyebilirsin.
ÖZ BENLİK VE ŞÜPHE
Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gizlilik diye bir şey tarih oldu. Sahip olduğumuz teknolojiler sayesinde herkes her şeyi biliyor ya da en kötü ihtimalle fikir sahibi. Bilgi kirliliğinin bu kadar ayyuka çıktığı bir süreçte de ister istemez şüpheye düşüyoruz. Her şeyden herkesten şüphe duymamak, bu karışıklığın içinde kalmış insanoğlu için sürpriz değil. Ruh halini değiştirmek her şeyin ilk adımı aslında.
Tek Bir Kırılma Noktası Her Şeyi Değiştirebiliyor
Hayatın şartları her geçen gün değişiyor. Bir gün önceki davranışlar, ertesi gün sıkıcı bir hal alabiliyor. Güvendiğimiz kişilere karşı olan tavrımız da aynı şekilde. Tek bir kırılma noktası ile bütün her şeyi silip atabiliyoruz. Gerek aile gerek sevgili gerekse de arkadaşlık ilişkilerimiz. Hiçbiri için fark etmiyor. Bir anda sonuca varabiliyor, kesin hüküm veriyoruz. Her şeyden nem kapabiliyor, hiç olmadığı kadar çabuk kestirip atıyoruz. Sonunu düşünmeden.
Kova Çağı "Şüphe" Hala Var Diyor
Pandemi dönemi ile birlikte hayatımızda iyice yer etmeye başlayan sosyal medya bizleri bu duruma iyice alıştırdı. İlişkilerimiz kırılganlaştı. En ufak bir şüphe durumunda bile doğru bildiklerimizden şaşar hale geldik. İletişimin, elimizdeki ekranlara kadar indirgendiği Kova Çağı'nda, sanal iletişimden öteye geçemiyoruz. Doğallığın kaybolduğu bir ortamda güvenilirlik de yerini ister istemez şüpheye bırakıyor.
Neler Yapılabilir?
Sanal hayatı geride bırakarak bir şekilde gerçek hayatlarımıza dönerek ilk adımı atabiliriz. Sonrasında her şeyi daha iyi bir şekilde ilerletecek gücü kendimizde bulabiliriz.
Aynaya Baktığınızda Karşınızdaki Sizden Başkası Değil
Dünya ne kadar değişti? İlişkilerin derinliği azaldı, yüzeysellik adı altında akrabalık ilişkileri kuruldu. Bu gibi durumlar şüphe duygusunu doğurdu, öz benlik arayışındaki kişilerin sayısını arttırdı. İşin içine telefonlar da girdi… Sosyal medya hesaplarımızda olmadığımız kimliklerimizi yansıtmaya çalıştık Başka birisi olduk, alışkanlıklarımızı yeniden yazdık. Rutinlerimizi değiştirdik. Öz benliği kazanırken şüpheden arının, sorumluluk almaktan korkmayın. Unutmayın ki aynada size bakan kişi en büyük rakibiniz.